هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية...ندوة علمية ينظمها البحوث الفلكية

ينظم المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم، ندوة تثقيفية بعنوان (هلال شهر رمضان بين الرؤية العلمية والرؤية البصرية) ويأتي ذلك في اطار الدور المجتمعى والبحثى المنوط به .

يتم تنظيم الندوة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في ضوء التعاون والشراكة بين المعهد والدار، ومن منطلق الحسابات الفلكية التي يقوم بها المعهد، اقدم معهد فلكى في المنطقة حيث تم تأسيسه عام 1839 كواحد من اهم الأهداف وهو الحسابات الفلكية وتحديد بدايات الشهور العربية.

وتقام الندوة في تمام الساعة العاشرة صباحآ، وسوف يتم بث الندوة من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد، Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/82791712234?pwd=ZDErRFFKVWVPWDlTb29JN1NmWG9CZz09

Meeting ID: 827 9171 2234

Passcode: MEARIM6

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مواعيد هلال شهر رمضان 2023، والذي يفصلنا عنه أيام قليلة وبدأ المسلمون حول العالم الآن، في العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم.

صرح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في بيان رسمي له بأنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م (يوم الرؤية).

وأضاف القاضي أن الهلال الجديد لشهر رمضان يلاحظ أنه لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس (يوم الرؤية) في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية، ويغرب القمر(في طور الهلال القديم) قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ 9 دقائق ، وفي القاهرة بـ 10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين (8 - 11 دقيقة).

واختتم الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية تصريحاته قائلاً : أن الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ ، وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023م، ويكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023م وصلاته عند الساعة 5:47ص في القاهرة.