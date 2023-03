لم يترشح.. تعرف على سبب غياب توم كروز عن حضور حفل الأوسكار

يغيب الممثل العالمي توم كروز عن حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام، رغم انتظار الجميع لمشاهدته على السجادة الشامبين، بعد ترشح فيلمه Top Gun: Maverick ضمن قائمة الأفضل هذا العام.

لم يتمكن توم كروز من ترك موقع تصوير فيلمه Mission: Impossible - Dead Reckoning Part II في المملكة المتحدة، من أجل السفر إلى لوس إنجلوس وحضور حفل الأوسكار.

توم كروز والأوسكار

غاب اسم الممثل العالمي توم كروز عن قوائم ترشيحات الأوسكار لمدة 23 عاما، بعدما كان آخر اختيار له عام 2000، ضمن قائمة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Magnolia.

ولم يتمكن توم كروز من الترشح ضمن قائمة أفضل ممثل لنيل جائزة الأوسكار لهذا العام أيضا، لكن فيلمه Top Gun: Maverick ترشح لنيل 5 جوائز منها أفضل فيلم، وبالتالي ضمن تواجده في الحفل السنوي المقرر إقامته مارس المقبل، كواحد من أبطال ومنتجي العمل.

ورغم عدم ترشح توم كروز على جائزة أفضل ممثل، إلا أنه قد يحصل على أول أوسكار له في مشواره الفني المليء بالنجاحات على مستوى الجوائز والتكريمات والإيرادات من خلال Top Gun: Maverick.

حفل الأوسكار

وفتحت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار أبوابها تمهيدا لبدء توافد النجوم على السجادة الشامبين للاحتفاء بنهاية موسم الجوائز هذا العام.

قررت أكاديمية الأوسكار تعيين فريق أزمات للتدخل السريع في حالة وقوع حدث مماثل والتصرف الآني، إلى جانب تغيير لون السجادة التي يسير عليها النجوم للوصول إلى الحفل من الأحمر إلى الشامبين.

ويل سميث الممنوع من حضور حفل الأوسكار هذا العام، تحوم روحه على الأجواء، بسبب التخوف من تداعيات حادث العام الماضي، خاصة بعدما تحدث كريس روك عن الأزمة لأول مرة في لقاء أذيع عبر منصة نتفليكس منذ أيام، ومن المتوقع أن يتحدث جيمي كيميل مقدم الحفل عن الحادث في مونولوج البداية المنتظر.

وتضم قوائم ترشيحات الأوسكار هذا العام أسماء أفلام حققت أرباحا عالية في شباك التذاكر الأمريكي والعالمي أبرزها Top Gun: Maverick و Avatar: The Way of Water، في الوقت الذي ضمت فيه أيضا أسماء أفلام قوية لم تلق صدى قويا في البوكس أوفيس لكنها نالت إعجاب النقاد أبرزها The Fabelmans وهي أعمال رغم ترشحها للكثير من الجوائز إلا أن الحظ لم يكن حليفها في المنافسة طوال الموسم.