Women Talking يفاجئ الجميع ويحصد جائزة أوسكار أفضل سيناريو مقتبس

فاجأ فيلم Women Talking الجميع بفوزه بجائزة الأوسكار كأفضل سيناريو مقتبس، بعدما خرج من حسابات الجميع هذا الموسم رغم ترشحه للعديد من الجوائز.

فيما حصد فيلم Everything Everywhere All at Once جائزة أفضل سيناريو، وهو الفيلم المرشح والذي نال العديد من الجوائز هذا العام.

ودخلت الهند التاريخ اليوم، بعد فوز أغنية فيلم RRR بجائزة أوسكار أفضل أغنية ضمن الأعمال السينمائية هذا العام، بعد لحظات من تقديمها على المسرح من قبل أصحابها لأول مرة مباشرة.

حرص نجوم هوليوود على الوقوف وتحية أبطال فيلم RRR الهندي بعد تقديم أغنيتهم Naatu Naatu الشهيرة على مسرح الأوسكار منذ قليل، لأول مرة.

وقدمت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون أغنية Naatu Naatu الهندية قبل انطلاقها على المسرح، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، عقب ترشحها إلى جائزة أفضل أغنية أيضا.