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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تحية كبيرة من نجوم هوليوود بعد تقديم الأغنية الهندية Naatu Naatu بحفل الأوسكار

Naatu Naatu- ناتو
Naatu Naatu- ناتو ناتو على مسرح الأوسكار

حرص نجوم هوليوود على الوقوف وتحية أبطال فيلم RRR الهندي بعد تقديم أغنيتهم Naatu Naatu الشهيرة على مسرح الأوسكار منذ قليل، لأول مرة. 

 

وقدمت الممثلة الهندية ديبيكا بادكون أغنية Naatu Naatu الهندية قبل انطلاقها على المسرح، وسط حفاوة كبيرة من الحضور، عقب ترشحها إلى جائزة أفضل أغنية أيضا. 

ديبيكا بادكون

 

واستحوذ الفيلم وخاصة أغنيته الشهيرة “Naatu Naatu- ناتو ناتو” على عقول الجمهور الأمريكي، ونال أبطاله إشادات وتسعة رغم أنه ينتمي لفئة الأفلام الهندية القديمة التي تعتمد على مشاهد الضرب والعنف غير المنطقي.

 

وحقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما تواجد المراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، وهو يحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان بحسب موقع بي بي سي.

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