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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Naatu Naatu.. الهند تعزو حفل الأوسكار بعرض غنائي راقص لأول مرة

أغنية فيلم RRR
أغنية فيلم RRR

تغزو الهند مسرح الأوسكار بعرض غنائي راقص لأول مرة، يقدمه أبطال  Naatu Naatu المرشحة ضمن قائمة أفضل أغنية أصلية هذا العام، عن الفيلم الشهير RRR.

 

تقدم أغنية فيلم RRR لأول مرة على المسرح بعدما نالت نجاحا كبيرا على مستوى العالم، منذ طرح العمل، ورغم ذلك لم يترشح الفيلم الهندي ضمن قائمة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية. 

 

واستحوذ الفيلم وخاصة أغنيته الشهيرة “Naatu Naatu- ناتو ناتو” على عقول الجمهور الأمريكي، ونال أبطاله إشادات وتسعة رغم أنه ينتمي لفئة الأفلام الهندية القديمة التي تعتمد على مشاهد الضرب والعنف غير المنطقي.

 

وحقق الفيلم أرباحاً على مستوى العالم تجاوزت 146.5 مليون دولار، كما تواجد المراكز العشرة الأولى على نتفليكس لأسابيع في الولايات المتحدة، وهو يحطم الآن الأرقام القياسية في شباك التذاكر في اليابان بحسب موقع بي بي سي.

 

 

ومن المقرر أن تؤدي ريانا أغنية Lift Me Up المرشحة لنيل جائزة الأفضل هذا العام، عن فيلم Black Panther: Wakanda Forever، في النسخة 95 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الذي يستضيفه المذيع الشهير جيمي كيميل يوم الأحد 12 مارس المقبل. 

 

ترشحت ريانا لنيل جائزة الأوسكار في فئة أفضل أغنية لأول مرة في مشوارها هذا العام، وهي ليست الفنانة الأولى التي ستظهر على المسرح في هذا الحدث السنوي، وتظهر عليها علامات الحمل. 

 

قائمة ترشيحات أفضل أغنية أصلية 

 

“Applause” from Tell It like a Woman

“Hold My Hand” from Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” from Black Panther: Wakanda Forever

“Naatu Naatu” from RRR

“This Is A Life” from Everything Everywhere All at Once

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