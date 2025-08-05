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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصر تختتم دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بـ 115 ميدالية

بعثة مصر بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس
بعثة مصر بدورة الألعاب الأفريقية للمدارس
محمد سمير

تعود بعثة مصر المشاركة في النسخة الأولى من دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 فجر الخميس المقبل بعد نهاية المنافسات التي أقيمت خلال الفترة من 27 يوليو حتى 5 أغسطس الجاري في العاصمة الجزائرية بمشاركة واسعة من دول القارة.

قدمت مصر مشاركة ناجحة؛ وحصدت 115 ميدالية متنوعة وجاءت في المركز الثاني بعد الجزائر التي استفيدت من عاملي الأرض والجمهور والمشاركة بأكبر بعثة من حيث الدول المتنافسة حيث حصدت 244 ميدالية متنوعة فيما جاءت تونس في المركز الثالث برصيد 155 ميدالية متنوعة بعدد ميداليات ذهبية أقل بينما حلت نيجيريا في المركز الرابع برصيد 23 متنوعة.

وفاز منتخب السباحة بنصيب الأسد من نصيب الفراعنة خلال منافسات دورة الألعاب الأفريقية للمدارس حيث تصدر منتخبات الفراعنة ضمن الأكثر تتويجا بالميداليات بواقع 42 ميدالية وفي المركز الثاني السلاح برصيد 15 ميدالية وفي المركز الثالث الووشو كونغ فو برصيد 12، والملاكمة في المركز الرابع برصيد 9 ميداليات وجاءت ألعاب القوى في المركز الخامس برصيد 8 وفي المركز السادس المصارعة برصيد 6 ميداليات.

فيما جاء التايكوندو في المركز السابع برصيد 6 ميداليات ثم التجديف في المركز الثامن برصيد 5 ميداليات والريشة الطائرة في المركز التاسع برصيد 4 ميداليات وفي المركز العاشر تنس الطاولة برصيد 3 ميداليات ثم الدراجات في المركز الحادي عشر برصيد 3 ميداليات والكانوي والكياك في المركز الثاني عشر برصيد ميداليتين.

جاءت ميداليات البعثة المصرية في يومها الأخير اليوم الاثنين بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بواقع 5 ميداليات متنوعة حيث المنتخب المصري للسلاح على 3 ميداليات الأولى ذهبية لفريق سيف مبارزة الذي ضم يوسف محروس، أدهم السرسي، أحمد حجاج، مهند العسال، وحصد فريق شيش الميدالية الفضية والذي ضم أروى يوسف، هيا قشطة، هنا عبد الباري، مريم قاصد، كما حصد فريق السيف على الميدالية الفضية والذي ضم عمر أبوالنيل، عمر شادي، هشام الشاذلي، أحمد وليد، وفي منافسات ألعاب القوى حصد المنتخب على ميداليتين الأولى فضية من نصيب جنة برهومة في رمي القرص، والثاني برونزية حصدتها آلاء بلال في منافسات رمي القرص.

شاركت مصر في 13 لعبة رياضية فقط وهي، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، الملاكمة، الدراجات، السلاح، الجودو، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، المصارعة، الكانوي والكياك، التجديف، والووشو كونغ فو وأقيمت منافسات الدورة في أربع مدن جزائرية، هي: قسنطينة، عنابة، سطيف، وسكيكدة.

يرأس البعثة المصرية في الجزائر اللواء مجدي اللوزي، رئيس اتحاد الملاكمة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، ويشغل اللواء أحمد كامل، رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، منصب نائب رئيس البعثة.

بعثة مصر دورة الألعاب الأفريقية للمدارس 2025 منتخب السباحة السلاح الووشو كونغ فو الملاكمة المصارعة

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