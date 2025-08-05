جاي من بيوتي سنتر.. مفاجأة صادمة في جريمة سوبر ماركت المهندسين

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مفاجآت وكواليس جديدة في جريمة مقتل صبي بالغ من العمر 12 عاما داخل سوبر ماركت في شارع البطل أحمد عبدالعزيز.

تفاصيل جديدة في جريمة سوبر ماركت المهندسين

أشارت التحريات الأولية التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة أن المتهم بالغ من العمر 35 عاما يعمل في صالون تجميل بالمهندسين وتم اتهامه في أكثر من قضية سابقة.

وكشف عدد من شهود العيان كواليس جريمة نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بشارع البطل أحمد عبد العزيز في المهندسين.

وقال شهود العيان أن الصبي المجني عليه كان يتناول الطعام رفقة 3 من أصدقاءه يعملون في ذات السوبر ماركت ودخل شاب قائلا:"عايز اشتري حاجة" فنهض الصبي تاركا طعامه لتلبية طلبات الشاب ففاجأه بتسديد عدة طعنات له ثم نحر عنقه وخرج من المحل هاربا.

وأضاف أصدقاء الصبي المجني عليه أن الجريمة أخذت لحظات خاطفة حيث فاجأهم الشاب بتسديد طعنات لزميلهم وخروجه هاربا فلاحقوه بمعاونة آخرين حتى نجحوا في اللحاق به وتسليمه للشرطة.

وشهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين مطاردة مثيرة لشاب نحر عنق صبي داخل سوبر ماركت بالمنطقة حيث نجح الأهالي في ضبطه وإدخاله لأحد العقارات وانهالوا عليه ضربا حتى أنقذته قوات الشرطة من بين أيديهم وتم اقتياده لقسم الشرطة.

وكشفت المعاينات الأولية لرجال مباحث الجيزة ان شابا في الثلاثينات من عمره دخل الى سوبر ماركت بشارع البطل احمد عبد العزيز ونحر الصبي وفر هاربا فلاحقه أهالي المنطقة والعاملين بالمحلات المجاورة ونجحوا في الإمساك به وانهالوا عليه بالضرب حتى وصلت قوات الشرطة.

وتتمركز الآن قوات أمن الجيزة في الشارع في انتظار وصول النيابة العامة لمناظرة جثمان الصبي ومازالت التحريات جارية للوقوف على ملابسات الجريمة والدافع لها.