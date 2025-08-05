قوات حرس الحدود تضبط أسلحة وذخائر ومواد مخدرة تستهدف الأمن القومي

تمكنت قوات حرس الحدود بناءً على معلومات استخباراتية من ضبط 2135 فرش حشيش بإجمالي وزن 214 كيلوجرامًا، و40 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 40 كيلوجرامًا، مخزنة ومحفوظة بجراكن بلاستيكية داخل المسطح المائي للبحر الأبيض المتوسط.

كما تمكنت القوات البحرية، بالتعاون مع قوات حرس الحدود، من اكتشاف وضبط فلوكة على متنها 10880 فرش حشيش، و25 لفافة من نبات الهيدرو المخدر بإجمالي وزن 34 كيلوجراما، و20 جركن بنزين.

وخلال الشهر الماضي، نجحت قوات حرس الحدود في ضبط 628 بندقية مختلفة الأنواع، و130 خزنة، و5245 طلقة مختلفة الأعيرة، وقاذف آر بي جي، و286 عربة بدون لوحات معدنية، إضافة إلى ضبط 112800 فرش حشيش، و4394 لفافة هيدرو مختلفة الأوزان بإجمالي وزن 3725 جرامًا، و53 لفافة أفيون بإجمالي وزن 31 كيلوجراما، و391 قرص مخدر أنواع.

كما جرى ضبط كميات كبيرة من البضائع غير الخالصة الرسوم الجمركية، وبلغت قيمة المضبوطات ما يقرب من مليار و890 مليون جنيه.

وجرت إحالة المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود قوات حرس الحدود في توجيه ضرباتها القاصمة ضد العناصر الإجرامية والمهربين، وإحباط محاولات التهريب التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري.