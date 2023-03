دب يظهر على مسرح الأوسكار بشكل كوميدي ودواين جونسون يجلس على قدم إيميلي بلانت

ظهر دب بشكل كوميدي على مسرح الأوسكار في حفل الليلة كفقرة عند تقديم جائزة أفضل مؤثرات بصرية، التي نالها فيلم Avatar.

فيما ظهر الممثل دواين جونسون في الكواليس وهو يجلس على قدم زميلته إيميلي بلانت بشكل ساخر، بعدما قدما سويا أولى جوائز الليلة.

حصد كل من دانيال كوان ودانيال شينرت جائزة الأوسكار كأفضل إخراج لفيلم Everything Everywhere All at Once الذي نال معظم جوائزه الليلة.

تفوق فيلم Everything Everywhere All at Once في قوائم ترشيحات الأوسكار لعام 2023، ونال 11 اختيارا، بعدما نال العديد من التكريمات منذ انطلاق موسم الجوائز.

بكت الممثلة أريانا ديبوز، أثناء تسليمها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد لزميلها كي هوي كوان، الذي بكى بدوره، ووجه كلمة لوالدته في المنزل بأنه حصل على الأوسكار قائلا:" هذا هو الحلم الأمريكي".

حصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام.

وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي.