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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بكاء أريانا ديبوز أثناء تسليمها جائزة أفضل ممثل مساعد للآسيوي كي هوي كوان

كي هوي كوان
كي هوي كوان

بكت الممثلة أريانا ديبوز، أثناء تسليمها جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد لزميلها كي هوي كوان، الذي بكى بدوره، ووجه كلمة لوالدته في المنزل بأنه حصل على الأوسكار قائلا:" هذا هو الحلم الأمريكي".

 

حصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد عن  دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام. 

 

وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي. 

 

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كي هوي كوان يحصد جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد

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لعبت ميشيل يوه دور إيفيلين وانج، سيدة من أصل أسيوي، هاجرت إلى أمريكا برفقة زوجها الذي يلعب دور كي هوي كوان، وامتلكا سويا مغسلة ملابس، وذهبت لمصلحة الضرائب لتقنين أوضاعهما، لتتعرض لموقف غريب، بعد مهاجمة أشخاص من عوالم وأكوان أخرى للأرض، ودفعوها لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ العالم. 

جائزة الأوسكار جائزة أفضل فيلم أفضل ممثل مساعد الحلم الأمريكي Everything Everywhere All at Once

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