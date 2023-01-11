كي هوي كوان يحصد جائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل مساعد

حصد الممثل كي هوي كوان جائزة جولدن جلوب أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم Everything Everywhere All at Once، المرشح بقوة لنيل الكثير من الجوائز هذا العام.
وعبر كي هوي كوان عن سعادته للفوز بهذه الجائزة، ووجه الشكر لفريق عمل فيلمه المرشح أيضا لنيل جائزة أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي.
وبدأ منذ قليل حفل توزيع جوائز جولدن جلوب في نسخته الـ 80 بحضور عدد كبير من نجوم هوليوود وفيما يلي أبرز قوائم المرشحين:
أفضل فيلم موسيقى أو كوميدي
Babylon
The Banshees of Inisherin
Everything Everywhere All at Once
Glass Onion: A Knives Out Mystery
Triangle of Sadness
أفضل فيلم دراما
Avatar: The Way of Water
Elvis
The Fabelmans
Tár
Top Gun: Maverick
أفضل ممثل في فيلم كوميدي أو موسيقي
دييجو كالفا, Babylon
دانيال كريج, Glass Onion: A Knives Out Mystery
آدم درايفر, White Noise
كولين فاريل, The Banshees of Inisherin
رالف فينس, The Menu
افضل ممثل في فيلم دراما
أوستن باتلر, Elvis
براندون فريزر, The Whale
هيو جاكمان, The Son
بيل نيجي, Living
جيريمي بوب, The Inspection
أفضل ممثلة في فيلم دراما
كيت بلانشيت, Tár
أوليفيا كولمان, Empire of Light
فيولا ديفيس The Woman King
آنادي أرماس, Blonde
ميشيل ويليامز , The Fabelmans
أفضل ممثلة في عمل كوميدي أو موسيقى
مارجو روبي, Babylon
آنيا تايلور جوي, The Menu
إيما طومسون , Good Luck to You, Leo Grande
ليزلي مانفيل, Mrs. Harris Goes to Paris
ميشيل يوه , Everything Everywhere All at Once
أفضل مخرج
جيمس كاميرون, Avatar: The Way of Water
دانيال كوان ودانيال شاينرت, Everything Everywhere All at Once
باز لوهرمان, Elvis
مارتن ماكدونا, The Banshees of Inisherin
ستيفن سبيلبرج, The Fabelmans
أفضل ممثل مساعد سينما
بريندان جليسون, The Banshees of Inisherin
كي هوي كوان, Everything Everywhere All at Once
باري كيوجان, The Banshees of Inisherin
براد بيت, Babylon
إيدي ريدماين, The Good Nurse
أفضل ممثلة مساعدة سينما
أنجيلا باسيت, Black Panther: Wakanda Forever
كيري كوندون, The Banshees of Inisherin
جيمي لي كيرتيس, Everything Everywhere All at Once
دولي دي ليون , Triangle of Sadness
كاري موليجان , She Said