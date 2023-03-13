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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أول أسيوية تحصد الأوسكار.. الماليزية ميشيل يوه تدخل التاريخ

ميشيل يوه
ميشيل يوه

دخلت الممثلة الماليزية ميشيل يوه التاريخ، بعد حصولها على جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة لتكون أول آسيوية تحصد هذا التكريم، وسط حفاوة كبيرة من زملائها بهوليوود. 

 

ميشيل يوه التي تبلغ من العمر 60 عاما، تحظى بمكانة عالية في قارة آسيا، وتعد من الأعلى أجرا، ولكنها لم تحظ يوما بفرصة حقيقية في هوليوود. 

لعبت ميشيل يوه دور إيفيلين وانج، سيدة من أصل أسيوي، هاجرت إلى أمريكا برفقة زوجها، وامتلكلا سويا مغسلة ملابس، وذهبت لمصلحة الضرائب لتقنين أوضاعهما، لتتعرض لموقف غريب، بعد مهاجمة أشخاص من عوالم وأكوان أخرى للأرض، ودفعوها لاتخاذ خيارات صعبة لإنقاذ العالم. 

فازت ميشيل يوه وهي منتجة وممثلة، بجائزة الساج وجولدن جلوب كأفضل ممثلة عن فيلم Everything Everywhere All at Once، ومنحتها أصولها وفيلمها القوي فرصة لمنافسة كيت بلانشيت على لقبها المضمون. 

وتمكن صناع فيلم Everything Everywhere All at Once من حصد 7 جوائز أوسكار الليلة، انتهت بحصولهم على جائزة أفضل فيلم لعام 2023. 

الأوسكار ميشيل يوه أوسكار جولدن جلوب أفضل ممثلة

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