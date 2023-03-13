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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مات حزنا من الوحدة ... وفاة أخر حوت أسير في كندا بعد 40 سنة سجينا

حوت
حوت

من منا لا يصيبه الإحباط والحزن عندما يكون وحيدا، إنها طبيعة ليست قاصرة على الإنسان فقط، ولكنها أيضا جزء من طبيعة الكثير من الكائنات الحية، وكان آخرها ما حدث مع الحوت كيسكا، والذي مات في كندا بعد إحساس الوحدة والحزن لذلك، فهو المعروف باسم "الحوت الوحيد في العالم"، ولكنه آثر إنهاء وحدته بالموت بعد 40 عاما داخل السجن الذي وضعه فيه البشر، وتلك قصته.

 

وسائل الإعلام المحلية تعلن ... مات كيسكا 

 

وفقا لوسائل الإعلام المحلية الكندية، فقد توفي كيسكا، آخر حوت قاتل أسير في كندا - والمعروف أيضًا باسم "الحوت الوحيد في العالم" -، وذلك نقلا عن إذاعة npr الأمريكية، حيث أكد المتحدث باسم وزارة أونتاريو، برنت روس، لوكالة سي بي سي، أن الأوركا ، التي يُعتقد أنها تبلغ من العمر 47 عامًا، توفيت يوم الخميس الماضي.

 

وقد أفادت النشرة أن كيسكا، الذي أمضى أكثر من أربعة عقود في الأسر، أقام في مارينلاند، وهي حديقة حيوانات ومتنزه ترفيهي في شلالات نياجرا، بعد أن تم القبض عليه في المياه الأيسلندية في عام 1979 إلى جانب كيكو، نجمة الفيلم ، فري ويلي.

 

الحوت الأكثر شعوراً بالوحدة

 

 

يسبح أميالاً بحثاً عن الرفقة، ينادى ويصيح من أجل شريك، ولا يجيب لنداءاته سوى الصدى، فصار الحوت الأكثر شعوراً بالوحدة في العالم، والأكثر كسباً لتعاطف الجميع، فهذا الحوت ينتمى لفصيلة غير معروفة من الحيتان، يطلق عليها اسم صاحب التردد 52، لأنه يصدر أصواتاً شبيهة بالغناء، إيقاعها يفوق بمقدار قليل النغمة المنخفضة في آلة النفخ النحاسية المعروفة باسم توبا، بتردد مقداره 52 هرتز، وهى نغمة قد تناسب طبيعته كحوت، ولكنها غير مفهومة وغير معروفة لأى من حيتان الفصائل الأخرى، وهو السبب في أن نداءاته ورحلة بحثه عن الرفيق دوما ما تذهب سدى دونما جدوى أو استجابة.

 

الحوت يمثل ظاهرة استثارت الباحثين وعلماء البحار، ودفعتهم لأن يعكفوا على دراسته ومعرفة أسراره، منذ أن اكتشفه وسجل نداءه للمرة الأولى ويليام واتكينز، عام 1989، الباحث بمعهد وودز هول لعلوم المحيطات، إذ كان يدرس حينها النداءات التي تطلقها ذكور الحيتان في موسم التزاوج بالمحيط الهادى، ومنذ ذلك العام عكف علماء البحار على تسجيل نداءات الحوت، التي تنطلق حينا، وتصمت أحايين أخرى.

 

4 سنوات من حظر التربية 

 

وتأتي الأخبار عن وفاة هذا الحوت، بعد أربع سنوات من حظر الدولة الكندية رسمياً تربية الحيتان والدلافين وخنازير البحر أو احتجازها في الأسر ومع ذلك، فإن الثدييات البحرية ، مثل كيسكا، التي تم احتجازها بالفعل في الأسر ستظل كذلك، وفقا للتشريع الجديد.

وقالت منظمة الناس من أجل المعاملة الأخلاقية للحيوانات (PETA)، إن الحوت كيسكا أمضت سنواتها الأخيرة معزولة في حوض ضيق، تسبح في دوائر لا نهاية لها أو تطفو أحيانًا بلا فتور، وقد دفعت حياة كيسكا من العزلة المستمرة مشروع محمية الحيتان إلى وصفها بأنها "الحوت الأكثر وحدة في العالم".

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وقد صادق البرلمانيون الكنديون في 2019 على مشروع قانون يحظر أسر الحوتيات مثل الحيتان والدلافين وتربيتها، وهي خطوة أشاد بها حينها نشطاء في مجال حقوق الحيوان، ويقدم هذا القانون الذي طرح في العام 2015، تعديلات على قانون العقوبات يحظر بموجبها الأسر القسري لهذه الثدييات البحرية وإجبارها على التكاثر، ولن يكون لهذا القانون أثر رجعي وستبقى الحيتان المأسورة في الأسر، وستطبق استثناءات معينة خصوصا على الحيوانات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل بعد تعرضها لإصابة أو في حال الحصول على تصريح من السلطات.

 

"مارينلاند بارك" في شلالات نياغرا (شرق) وحوض فانكوفر للأحياء المائية (غرب) هما المرفقان الكنديان الوحيدان اللذان يملكان حوتيات في الأسر، وقالت ميليسا ماتلو مديرة منظمة "وورلد أنيمال بروتكشن كندا" غير الحكومية "هذا قانون مهم للغاية من ناحية أنه يحظر التكاثر، وبالتالي جعل الحيتان والدلافين الموجودة في محميات صغيرة في كندا هي الجيل الأخير الذي سيعاني"، وبذلك، تنضم كندا إلى عشرات الدول التي "اتخذت موقفا ضد أسر الحوتيات وتربيتها"، بما في ذلك كوستاريكا وتشيلي، وفقا لناطقة باسم هذه المنظمة.

 

عدوى بكتيرية 

 

وعن سبب وفاة الحوت كيسكا، فقد ذكرت كلتا المجموعتين المدافعتين عن حقوق الحيوان، أن كيسكا مات بسبب عدوى بكتيرية، فقد تعرض كيسكا للعديد من الصعوبات أثناء إقامته في مدينة الملاهي، وفقًا لـ PETA، وشمل ذلك وفاة جميع عجولها الخمسة ورحيل زميلتها الوحيدة في الدبابة، إيكايكا، في عام 2011، وذلك وفقًا لمنظمة حقوق الحيوان، كما تم توثيق لقطات من كيسكا تضرب وجهها بدبابتها عدة مرات، وقد بدأت تلك المقاطع بالانتشار على وسائل التواصل الاجتماعي في عام 2021.

 

استجاب نشطاء رعاية الحيوان لأخبار الوفاة بمخاوف بشأن علاج orca أثناء وجودهم في الأسر، وقالت كاميل لابشوك ، المديرة التنفيذية لعدالة الحيوانات ، لشبكة سي بي سي: "إنه لأمر مفجع أن تعرف أن كيسكا لن تتاح لها أبدًا فرصة الانتقال إلى محمية للحيتان ، وتجربة الحرية التي تستحقها بشدة" .

 

55 حوت من هذا النوع محتجز حول العالم 

 

وعن عدد الحيتان التتي مازالت محتجزة داخل المتنزهات حول العالم، تم رصدها في 9 يناير من هذا العام، موجودة بعضها في بلدان طبفت هذا القانون الخاص بحذر الصيد،  فيما يتواجد البعض الآخر داخل بلدان قامت بالفعل بتعميم هذا الحذر. 

ووفقا للتقديران، فهناك ما لا يقل عن 55 من الأوركا محتجزة في المتنزهات البحرية حول العالم، وذلك وفقًا لمنظمة حماية الحيتان والدلافين SeaWorld، والتي لديها ثلاث حدائق بحرية في الولايات المتحدة، تحتجز عددًا من الأوركا في الأسر أكثر من أي حديقة فردية أخرى.

قانون العقوبات الماء حيوانات شلالات نياجرا حديقة حيوان الحوت كيسكا

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