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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الزلازل.. إجراء عاجل من السلطات التركية بشأن سجن شديد الحراسة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أفادت وسائل إعلان تركية، أن السلطات في تركيا قامت بإخلاء سجن ديار بكر شديد الحراسة، وأخذت أكثر من 250 سجينا بسبب الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد.

وقالت وسائل الإعلام، إنه مع فحص السجن تم اكتشاف تسيل في التربة لذلك قررت السلطات التركية إخلاء السجن الذي يضم 258 شخصا بينهم مدانون ومعتقلون بجرائم ارهابية.

وكان قد تم بناء السجن في عام 1994 ودخل الخدمة في عام 2003، ويعتبر من أشد السجون حراسة في تركيا.

وعلى أثر هذا الاكتشاف الخطير في تربة السجن، تم نقل 148 محكوما ومعتقلا إلى سجون باتمان وإيلازيج وفان، فيما نقل 110 منهم إلى سجون مختلفة بالمدينة.

ويحدث تسيل التربة عندما تفقد التربة المشبعة أو المشبعة جزئيا بشكل كبير صلابتها تحت تأثير الهزات الأرضية والزلازل.

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وسجن ديار بكر هو سجن مغلق من النوع "D"، وهي سجون تعتبر في تركيا ذات إجراءات أمنية مشددة، وحراسة شديدة.

وشهدت تركيا في فبراير الماضي زلزالين عنيفين فاقت قوتهما 7 درجات على مقياس ريختر، ما أدى إلى مقتل الآلاف، وكذلك تدمير آلاف الوحدات السكنية، فيما لا تزال البلاد تشهد هزات ارتدادية بين الحين والآخر.

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