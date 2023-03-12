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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال جديد يهز شرق تركيا.. تفاصيل

زلزال تركيا
زلزال تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، اليوم الأحد، أن زلزالا جديدا على بعد 30 كم جنوب شرق مقاطعة كهرمان مرعش التركية.

وفي وقت سابق من اليوم، حذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من أعمال البناء الجديدة في المدن المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، مشيرا إلي أن المنطقة المتضررة من الزلازل تقع تحت تأثير صدوع نشطة إلى حد كبير.

نشاط الزلازل

وقال جورور: “تقع منطقة زلزال أديامان-هاتاي داخل مناطق صدع شرق الأناضول-أولودينيز. وهذه المنطقة إلى حد كبير تحت تأثير هذه الصدوع النشطة وتشتهر المنطقة بكونها مسرحا للزلازل التي تزيد عن 7 ريختر عبر التاريخ.

وأضاف: “الآن... بدأ العمل علي إعادة إعمار المنطقة. من خلال دراسات “ميكروزوناشين”، يمكنك تحديد المناطق المناسبة للتسوية الجزئية، ولكن هذا لن يكون مناسبا للمنطقة بأكملها لأن المنطقة تقع تماما تحت تأثير أنظمة الصدع النشطة”.

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وتابع : “أثناء أعمال الترميم في هذه المنطقة، ينبغي إعطاء أهمية للأعمال المعمارية والإنشائية الخاصة بمناطق الزلازل والتقنيات الجديدة الأصلية. يجب تعزيز المباني التي سيتم بناؤها هنا بمعدات خفيفة الوزن ومرنة مصنوعة من مواد ومعدات مقاومة للزلازل لتقليل تأثير الزلزال”.

وأوضح: “لا يمكننا التعامل مع مشاكل المناقصات المعتادة والمقاولين والبناء الكلاسيكي في هذه المنطقة”.

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