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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بـ «صحة الشيوخ» يطالب بخطة للترويج للسياحة العلاجية

النائب محمد صلاح
النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

طالب النائب محمد صلاح البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، بضرورة وجود خطة للترويج للسياحة العلاجية فى مصر، خاصة مع ما تمتلكه من مقومات  كثيرة، كالآبار والعيون والرمال المليئة بالمعادن، بالإضافة إلى العديد من الأماكن التي تحتوي على المياه المعدنية والكبريتية والطمي الذي يساعد على العلاج من الأمراض المختلفة.

وأوضح البدري فى بيان له، أن السياحة العلاجية محل اهتمام كثير من شعوب بلدان العالم، اللذين يسعون إلى الاستشفاء والاسترخاء فى الطبيعة، والاستجمام والوقاية من الامراض بنوع من الرفاهية وهو ما تحققه السياحة العلاجية فهي سياحة وفى نفس الوقت استشفاء من الأمراض.

وثمن النائب محمد البدري، المبادرة التي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، بمنظومة التأمين الصحي الجديدة” نرعاك فى مصر”، من محافظة الأقصر بهدف جعل المدينه نواة للسياحة العلاجية في مصر، مطالبا بضرورة تعميم المبادرة على مختلف المحافظات.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الترويج لمثل هذه المبادرات فى مختلف الدول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكبرى المنصات السياحية المهتمة بأخبار السياحة، وترشيح الوجهات السياحية.

المعادن المياه المعدنية العلاج الاستجمام الاستشفاء

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