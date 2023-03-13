اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

تصدرت الفنانة سوسن بدر تريند جوجل من جديد بعد أن كشفت عن سر زواجها من ابن صديقتها المنتجة ناهد فريد شوقى وحفيد ملك الترسو فريد شوقي.

وتتميز سوسن بدر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها، وتثبت سوسن بدر بأعمالها وبإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

وقد كشفت سوسن بدر عن هذه القصة من قبل فى عدد من اللقاءات التليفزيونية النادرة لها منها لقائها بالفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود حيث أكدت أن علاقتها مع ابن صديقتها وحفيد فريد شوقى كانت صدفة، خاصة أنها لم تكن تتوقع أن ترتبط به بسبب عامل السن حيث كان فارق السن بينهما ما يقرب من 20 عاما.

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