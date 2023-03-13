عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

صدى البلد

تصدرت الفنانة سوسن بدر تريند جوجل من جديد بعد أن كشفت عن سر زواجها من ابن صديقتها المنتجة ناهد فريد شوقى وحفيد ملك الترسو فريد شوقي.

 

وتتميز سوسن بدر دائما بالبحث عن التجديد سواء في أعمالها أو إطلالاتها، وتثبت سوسن بدر بأعمالها وبإطلالاتها وظهورها في المناسبات العامة، أنها متجددة النشاط دايما، ولا تحب النكد، ورغم الأزمات التي تمر بها سواء في حياتها الشخصية أو العملية إلا أنها تفضل دائما المضي قدما، والاستمتاع بحياتها.

 

وقد كشفت سوسن بدر عن هذه القصة من قبل فى عدد من اللقاءات التليفزيونية النادرة لها منها لقائها بالفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود حيث أكدت أن علاقتها مع ابن صديقتها وحفيد فريد شوقى كانت صدفة، خاصة أنها لم تكن تتوقع أن ترتبط به بسبب عامل السن حيث كان فارق السن بينهما ما يقرب من 20 عاما. 

93CC0E86-8B3D-475A-84B4-F6921721F745
93CC0E86-8B3D-475A-84B4-F6921721F745
236C1BCD-68EF-497F-8F7D-E937E24E3931
236C1BCD-68EF-497F-8F7D-E937E24E3931
46A42C22-0EC1-4A32-9C16-B7579E995B0C
46A42C22-0EC1-4A32-9C16-B7579E995B0C
D62435F1-4CE2-4E05-9578-C6C3897FE8E7
D62435F1-4CE2-4E05-9578-C6C3897FE8E7
BB671439-77C5-40A4-B7A1-466452ABC496
BB671439-77C5-40A4-B7A1-466452ABC496
الفنانة سوسن بدر سوسن بدر تريند جوجل المنتجة ناهد فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها الـ 51.. هيفاء وهبي تثير جدلا بفستان ملفت

قرارتى خاطئة.. 5 صور لحلا شيحة تثبت بهم خلعها الحجاب

بسبب فستانها..5 صور لياسمين صبرى تثير ضجة كبيرة على السوشيال ميديا

زعلتى رضوى وفرحتى الفرعون.. تعليقات صادمة لـ زوجة شاكوش بعد سجدتها

أطعمة تساهم في زيادة تدفق الدم إلى الأوعية الدموية

مؤشر في العين ينذر بإصابتك بـ السكتة الدماغية.. احذره

القضاء على الخلايا السرطانية.. فوائد حبوب الكركم للجسم

بعد رسالته المؤثرة لها بسبب مرضه.. 10 صور لـ ابن محمد ثروت وخطيبته

ترشيحاتنا

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

ما حكم الاحتفال بعيد الأم ..وهل يجوز تقديم الهدايا؟ علي جمعة يجيب

قناة السويس تحقق إنجازا جديدا في إحصائيات العبور.. مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري|تقرير

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

حجازي وحامد يتأهلان مع اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

خالد ميري: زيادة البدل والمعاشات للصحفيين أول أبريل المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا من جديد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

فيديو

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

يصغرها 20 عاما.. سوسن بدر تزوجت حفيد فريد شوقى وانفصلت بعد 4 شهور

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ