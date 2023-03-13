تنظمها جامعة العريش.. حملة لحث المجتمع على التبرع بالدم

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع بنك دم العريش، بمستشفى العريش العام حملة للتبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، داخل الحرم الجامعي ، لحث المجتمع على التبرع بالدم ، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وأنها ليست الأولي بالجامعة.

كما أضاف رئيس الجامعة، وهي لم تكن مقصورة على نطاق طلاب الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية العاملين بالجامعة وكل منتسبيها، تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى اطار التوعية أيضًا بأهمية المسئولية المجتمعية.

طلاب الجامعة والعاملين

قال الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الحملة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها من أجل حثهم على التبرع بالدم، كما أن تلك الخطوة تُعد من أجل الحفاظ على مخزون مصر من الدم باستمرار.

ولفت إلى أن هناك تعاون مع بنك دم العريش بمستشفى العريش العام لعمل حملة التبرع بالدم لطلاب الجامعة والعاملين.