عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنظمها جامعة العريش.. حملة لحث المجتمع على التبرع بالدم

حملة التبرع بالدم
حملة التبرع بالدم بجامعة العريش

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة العريش  محافظة شمال سيناء، بالتعاون مع بنك دم العريش، بمستشفى العريش العام حملة للتبرع بالدم، وقياس نسبة الهيموجلوبين، وفحص نوع فصيلة الدم، داخل الحرم الجامعي ، لحث المجتمع على التبرع بالدم  ، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية التي تدعم استمرارية حملات التبرع لبنك الدم، لوقف طائلة أمراض الكبد والكلى وجميع الأمراض المزمنة.

أكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، إن الحملة هدفها الأول هو تحقيق الأمن الصحي للمواطنين وأنها ليست الأولي بالجامعة. 

كما أضاف رئيس الجامعة، وهي لم تكن مقصورة على نطاق طلاب الجامعة فقط، بل امتدت لتوعية العاملين بالجامعة وكل منتسبيها، تأكيدًا على أهمية التبرع بالدم ونشر ثقافة التبرع في مصر، لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى اطار التوعية أيضًا بأهمية المسئولية المجتمعية.

 

طلاب الجامعة والعاملين

 

قال الدكتور رفعت عمر عزوز نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن الحملة استهدفت طلاب الجامعة والعاملين بها من أجل حثهم على التبرع بالدم، كما أن تلك الخطوة تُعد من أجل الحفاظ على مخزون مصر من الدم باستمرار.

ولفت إلى أن هناك  تعاون مع بنك دم العريش بمستشفى العريش العام لعمل حملة التبرع بالدم لطلاب الجامعة والعاملين.

العريش حملة التبرع الدم الطلاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

كيف يتوقعها؟.. إعلان عاجل من العالم الهولندي بشأن التنبؤ بزلازل جديدة مدمرة

بسبب الطقس.. بيان عاجل من السعودية بشأن تعليق الدراسة غدا

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

ما حكم الاحتفال بعيد الأم ..وهل يجوز تقديم الهدايا؟ علي جمعة يجيب

قناة السويس تحقق إنجازا جديدا في إحصائيات العبور.. مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري|تقرير

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا من جديد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

فيديو

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

يصغرها 20 عاما.. سوسن بدر تزوجت حفيد فريد شوقى وانفصلت بعد 4 شهور

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ