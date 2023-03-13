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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب باردة.. بريطانيا تعلن تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني لترسانتها النووية

بريطانيا
بريطانيا

أعلنت المملكة المتحدة البريطانية، اليوم الأثنين، تخصيص 3 مليارات جنيه إسترليني لتحديث قطاع الخدمات في الترسانة النووية البريطانية.

ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفري، اليوم الأثنين، أن بريطانيا ستزيد من إنفاقها الدفاعي خلال العامين القادمين بأكثر من 2 %.

وأضاف كليفري: "عملنا مع حلفائنا لفرض عقوبات قاسية على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا"، لافتا إلى أن التصدي للتهديد الروسي لأمن أوروبا على رأس أولويات سياستنا الخارجية.

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وكان قد أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في بيان الأحد، أن الحكومة البريطانية ستعزز إنفاقها الدفاعي بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) خلال العامين المقبلين في ضوء الصراع في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا للبيان سيتم الإعلان عن الاستثمار في الدفاع في تحديث المراجعة المتكاملة 2023 ليكون متاحًا للقراءة يوم الإثنين.

بريطانيا الترسانة النووية البريطانية أوكرانيا روسيا وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفري

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