بـ 6 مليار دولار.. بريطانيا ترفع إنفاقها العسكري بشكل غير مسبوق

أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في بيان الأحد، أن الحكومة البريطانية ستعزز إنفاقها الدفاعي بمقدار 5 مليارات جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) خلال العامين المقبلين في ضوء الصراع في أوكرانيا، وفقا لوكالة تاس الروسية.

ووفقا للبيان سيتم الإعلان عن الاستثمار في الدفاع في تحديث المراجعة المتكاملة 2023 ليكون متاحًا للقراءة يوم الإثنين.

ومن هذه الأموال، سيتم إنفاق 3 مليارات جنيه إسترليني (3.6 مليار دولار) على المشروع النووي الدفاعي، في حين أن الأموال المتبقية ستجدد وتعزز مخزوننا من الذخائر لتحل محل العناصر التي تم التبرع بها لأوكرانيا.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، إن سوناك سيعمل على زيادة الإنفاق الدفاعي لـ بريطانيا إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل من ما يزيد قليلاً عن 2٪ الآن.

وتبلغ ميزانية وزارة الدفاع البريطانية حاليًا 48.6 مليار جنيه (58.4 مليار دولار).

وأفادت صحف بريطانية في وقت سابق، أن الجنرال السير باتريك ساندرز، رئيس الأركان العامة البريطاني، حذر من أنه قد يستقيل ما لم تنجح وزارة الدفاع في المملكة المتحدة في زيادة الإنفاق الدفاعي وسط تهديدات أمنية متزايدة.