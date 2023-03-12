بسبب خسائرها الفادحة في الحرب.. بريطانيا تكشف عن كارثة في روسيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، إن الخسائر الفادحة في حرب أوكرانيا تؤثر على الأقليات العرقية الروسية وسكان المحيط الشرقي أكثر من تلك الموجودة في مدن الاتحاد الغنية.

وقالت الدفاع البريطانية: “في العديد من المناطق الشرقية، من المحتمل أن تحدث الوفيات، كنسبة مئوية من السكان، بمعدل أعلي بـ30 مرة مما كانت عليه في موسكو”.

وأضافت: “في بعض الأماكن، تتلقى الأقليات العرقية الضربة الأكبر. في أستراخان، يأتي حوالي 75٪ من الضحايا من الأقلية الكازاخستانية والتتارية”.

وأوضحت أن “مدنا مثل موسكو وسان بطرسبرج فقدت نسبيا القليل من سكانها في الغزو”.

وقالت الدفاع البريطانية: “هذا ينطبق بشكل خاص على عائلات النخبة في البلاد. بينما تسعى وزارة الدفاع الروسية إلى معالجة عجزها المستمر في الأفراد المقاتلين، من المرجح أن يظل عزل العناصر الأفضل حالا والأكثر نفوذا في المجتمع الروسي اعتبارا رئيسيا”.