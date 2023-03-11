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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تحذير واشنطن.. اتفاق بين روسيا وإيران لشراء مقاتلات "سوخوي 35"

سوخوي -36
سوخوي -36

أعلنت إيران، عن توصلها إلى اتفاق مع روسيا لشراء طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي "إس يو 35".

جاء ذلك وسط تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية من التعاون العسكري بين طهران وموسكو.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن بعثة طهران لدى الأمم المتحدة قولها في نيويورك إن "طائرات سوخوي -35 المقاتلة مقبولة فنيًا لإيران وقد أبرمت البلاد عقدا لشرائها".

ولم يتضمن التقرير أي تأكيد روسي للصفقة، ولم يتم الكشف عن تفاصيلها.

وقالت البعثة إن إيران استفسرت أيضًا عن شراء طائرات عسكرية من عدة دول أخرى لم تسمها.

وكان وزير الدفاع الإيراني محمد رضا إشتاني، ذكر الاثنين الماضي، أن طهران "ما زالت تتابع شراء سوخوي (إس يو 35)"، لكنها "لم تتسلم المعدات بعد".

وذكرت وكالة “رويترز” للأنباء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التقى بالمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في طهران في يوليو الماضي، وشدد على توثيق العلاقات في مواجهة الضغوط الغربية بشأن الحرب في أوكرانيا.

واعترفت إيران بإرسال طائرات مسيرة إلى موسكو لكنها تقول إنها بعثتها قبل الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي.

وتنفي موسكو استخدام قواتها طائرات مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا، على الرغم من إسقاط العديد منها وفقًا لما يعلنه الدفاع الأوكراني.

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