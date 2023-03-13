بريطانيا تعلن زيادة تمويل برنامج "القدرات الصينية"

أعلنت الحكومة البريطانية عن زيادة تمويل برنامج "القدرات الصينية" الذي يعمل على زيادة الخبرة الصينية عبر حكومة البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي - وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية اليوم /الاثنين/ - إنه "من الضروري أن يتمتع دبلوماسيونا وموظفونا المدنيين بالفهم والخبرة للمشاركة والتكيف مع التحدي المتزايد الذي تشكله الصين"، موضحا أن دور الصين يتزايد في الشؤون العالمية.

وأشار كليفرلي إلى أن " التمويل الإضافي سيساعد في تعزيز المعرفة والمهارات اللغوية عبر الحكومة البريطانية في مواجهة التحدي النظامي الذي تفرضه الصين على أمن المملكة المتحدة وازدهارها وقيمها".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني أن هدف الحكومة البريطانية برئاسة رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك هو زيادة تعزيز المهارات والمعرفة "السياسة والاقتصادية والعسكرية بالإضافة إلى مهارات لغة الماندرين الصينية".

كما أوضحت الحكومة البريطانية أن هذه الزيادة في التمويل هي مثال آخر على الإجراءات التي تتخذها المملكة المتحدة لضمان المشاركة الفعالة مع الصين ، مع حماية الأمن القومي.

يذكر أن الحكومة البريطانية أطلقت العام الماضي برنامجا تجريبيا أصغر والذي قدم تدريب 170 موظفًا حكوميًا بلغة الماندرين الصينية ، بالاضافة إلى تدريب المئات من موظفي الحكومة البريطانية لزيادة الخبرة الصينية في قطاعي التكنولوجيا والعسكريين.