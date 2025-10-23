قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غلق كلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام لتطويره بطبقة الإيبوكسي.. تفاصيل

البهى عمرو

كشف اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، تفاصيل الغلق الكلي لكوبري الأزهر السفلي 3 أيام، معلقا: “الإدارة العامة لمرور القاهرة تواصل تنفيذ مشروع تطوير كوبري الأزهر السفلي (كوبري أحمد ماهر) ضمن خطة رفع كفاءة البنية التحتية للطرق والكباري بالعاصمة”.

وقال أحمد هشام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، إنه سيتم غلق الكوبري كليًا في الاتجاه القادم من باب الشعرية إلى باب الخلق، اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة 24 أكتوبر ولمدة 3 أيام متواصلة.

وأوضح أن الغلق يأتي بهدف تغيير الطبقة الأرضية بطبقة "إيبوكسي" عالية الجودة، تُعد من أحدث المواد العالمية المستخدمة في حماية الأسفلت وضمان السلامة المرورية لمستخدمي الطريق.

وأكد أن الأعمال ستُنفذ على مدار الساعة لسرعة الانتهاء منها قبل إعادة فتح الكوبري فجر الأحد المقبل.

وأضاف أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة الداخلية ووزارة النقل وهيئة الطرق والكباري والشركة المنفذة لتأمين محيط العمل، مع توفير علامات إرشادية وتحذيرية ومساعدات فنية لتنظيم حركة السير.

واختتم قائلا: “سيتم تحويل الحركة المرورية مؤقتًا إلى المسطح الأرضي لكوبري الأزهر في الاتجاه نفسه، مع إمكانية استخدام الطرق الجانبية مثل شارع عدلي وشارع الأمن المركزي ومطلع كوبري 6 أكتوبر”.

