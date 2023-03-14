نيبال تحظر التنزه الفردي وتسلق الجبال وتطبق قاعدة الدليل الإلزامي

قررت السلطات في نيبال أنه اعتبارًا من 1 أبريل المقبل، لن تسمح للمتنزهين بالتنزه سيرًا على الأقدام بأنفسهم في بلدهم الغني بالجبال: وسيُطلب من المسافرين الأجانب الذين يأملون في مشاهدة وجهة جبال الهيمالايا بمفردهم استئجار دليل مرخص أو الانضمام إلى مجموعة قبل استكشاف المنطقة ، بغض النظر عن مستويات الخبرة.



وقال ماني آر لاميشان ، مدير هيئة السياحة النيبالية ، لإحدى وسائل الإعلام الأمريكية: 'عندما تسافر بمفردك ، في حالة الطوارئ ، لا يوجد أحد لمساعدتك'. 'لا بأس إذا كانوا يسافرون في المدن ، لكن في الجبال النائية ، البنية التحتية ليست كافية.'



ويضيف: 'عندما يفقد السائحون أو يُعثر عليهم ميتين ، لا تستطيع حتى الحكومة تعقبهم لأنهم سلكوا طرقًا بعيدة'. 'لقد تم اتخاذ هذا القرار لصالح السائحين'.



قرار السلطات النيبالية- هو توسع في تفويض عام 2017 الذي يحظر التسلق الفردي على جبال البلاد ، بما في ذلك جبل إيفرست الشهير.



وما لا يقل عن ثمانية (كاملة أو جزئية) من أعلى 10 جبال في العالم يقيمون في نيبال. في عام 2019 ، سافر حوالي 300000 متنزه إلى نيبال لاستكشاف التضاريس الوعرة مع 46000 من أولئك الذين سعوا للقيام برحلات منفردة ، قبل جائحة COVID-19.

ويعتمد اقتصاد النيبال ، وهو أحد أفقر الاقتصادات في العالم ، على السياحة التي تشكل ما يقرب من 7٪ من ناتجها المحلي الإجمالي.

ومع ذلك ، فإن إنقاذ المتنزهين المفقودين أمر مكلف.

وفقًا للسفارة الأمريكية في كاتماندو ، يمكن أن يتكلف إنقاذ المتنزهين المفقودين بواسطة مروحية ما بين 3000 و 10000 دولار لكل خدمة.

وأثبتت السلطات في نيبال أن الرحلات الفردية في البلاد أيضًا أنها خطيرة، قبل جائحة كوفيد 19، تم الإبلاغ عن فقدان حوالي 400 سائح كل عام في نيبال ، وفقًا للبيانات التي جمعتها حكومة نيبال.

ومن المتوقع أن يكون ما يقرب من 15 سائحًا قد فقدوا أثناء الرحلات الفردية ، وفقًا لتقديرات المرشدين المحليين.

ويشعر إيان تايلور ، صاحب شركة سياحية، بخيبة أمل من هذا الإجراء ، لكنه يوافق بشكل عام ، موضحًا أن هناك زيادة في عدد المسافرين ، بما في ذلك أولئك الذين يفتقرون إلى الخبرة أو الذين يفتقرون إلى المهارة ، والذين يتدفقون الآن إلى البلاد .

وقال 'لقد اعتدت على رؤية المتنزهين والمتسلقين ذوي الخبرة فقط في المنطقة ، وكثير منهم يسافر بدون مرشدين ، وكانوا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي تمامًا.'

واضاف 'ومع ذلك ، الآن ، هناك أعداد أكبر بكثير من المسافرين في المنطقة ومعظمهم من السائحين وليس المتنزهين. إنهم لا يتمتعون بالاكتفاء الذاتي في الهواء الطلق وبالتالي يحتاجون إلى مساعدة مرشدين ذوي خبرة '.

واشتكت ناتاليا لانج ، ممثلة من بولندا تبلغ من العمر 30 عامًا ، من أنها كانت تدخر لمدة عام من أجل القيام برحلة مدتها شهر إلى نيبال ، والتي تضمنت رحلة منفردة ، وتعتقد أنها لا تستطيع تحمل 'التكلفة الإضافية' لتفويض TIMS.



وقالت: 'لقد خطط العديد من الأشخاص بالفعل للرحلات وتم تشديد الميزانيات ولا يمكنهم ببساطة تحمل التكلفة الإضافية'. 'أنا مسافر متقدم ، ولست بحاجة إلى مربية.'