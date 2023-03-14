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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية بالقليوبية.. صور

جانب من الحملة
جانب من الحملة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بالقليوبية حملة موسعة للتفتيش على المنشآت الصناعية.
 

وجاءت الحملة فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة تكثيف وتشديد واحكام الرقابة على جميع المخالفات وردع المخالفين للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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وقال اللواء أحمد أنور رئيس حى شرق قيام الأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات البيئية للتفتيش والرقابة على المنشآت الصناعية الموجوده بنطاق حى شرق وذلك للتفتيش على التراخيص من عدمها ومدى تطبيق المعايير طبقا لقانون البيئة واشتراطات الأمن الصناعى وخطط الدفاع المدنى ضد مخاطر الحريق ومدى تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية وكيفية التخلص من المخلفات الصلبة.
وقد تم التفتيش على مصنعى لتصنيع المنتجات البلاستيكية واخر لتصنيع الكارتون الورقى وتبين أن المصنعين يداران بدون ترخيص كما أنه لا يراعي الاشتراطات البيئية والصحة والسلامة المهنية وغير متوفر لديهم  اشتراطات خطط الدفاع المدنى ضد الحريق  وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه ضد المخالفات.
واشار رئيس الحى الى أن الحملات تهدف الى الرقابة على المنشآت التى تدار بدون تراخيص ومخالفة للاشتراطات البيئية وعدم الالتزام بالاحتياطات والتدابير المنصوص عليها بقوانين البيئه من سجل بيئى و خطة دفاع مدنى لمواجهه الحرائق وعدم الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية.

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القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة حملات مكثفة المنشآت الصناعية حي شرق شبرا الخيمة

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