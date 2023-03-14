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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب موجة الطقس السيئ.. تعرف على موقف الدراسة في القليوبية

سقوط امطار وثلوج
سقوط امطار وثلوج

أعلنت محافظة القليوبية انتظام الدراسة، اليوم الثلاثاء، في جميع مدارس المحافظة، بشكل طبيعي، وكذلك جميع المصالح الحكومية دون أي تعطيل.

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وقالت المحافظة في بيان عبر صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، “تم التوجيه باستمرار الدراسة والعملية التعليمية دون أي توقف”.

وكانت موجة من الطقس السيئ قد ضربت المحافظة صاحبها سقوط أمطار غزيرة على بعض المناطق والمدن مع رياح شديدة محملة بالأتربة، وتسببت تلك الأمطار الغزيرة في غرق الشوارع الرئيسية بمدينة بنها، مثل شارع الخدمة الاجتماعية وكذلك أنفاق المدينة، مما أثر على الحركة المرورية. 

ودفعت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية بمعداتها بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، لرفع تراكمات مياه الأمطار وتيسير الحركة المرورية بسهولة ويسر أمام المواطنين.

وشدد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على جميع الأجهزة التنفيذية المختصة بالتواجد الميداني على مدار اليوم في الشارع للتعامل الفوري مع أي حالة طارئة، وتكثيف أعمالها في الشوارع للتعامل مع موجة الطقس السيئ، والتطهير المستمر لمطابق الصرف وبالوعات الأمطار ورفع أي أتربة أو مخلفات على جانبي الطرق من شأنها إعاقة حركة المرور أو التسبب في انسداد مطابق الصرف والبالوعات.

يذكر أن محافظ القليوبية وجه برفع حالة الاستعداد بجميع مراكز ومدن المحافظة وتفعيل غرف العمليات الفرعية للمديريات الخدمية والتواصل المستمر مع غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة القليوبية جاء هذا تزامنا مع هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة من المحافظة.

القليوبية المصالح الحكومية الصرف الصحى محافظة القليوبية التواصل الاجتماعي

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