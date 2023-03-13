مياه الأمطار تغرق أنفاق مدينة بنها وأجهزة محافظة القليوبية تتحرك.. صور

غرقت شوارع بنها والأنفاق الموجودة في المدينة بمياه الأمطار التى شهدتها محافظة القليوبية مساء اليوم مما تسبب فى شلل حركة المرور.

وتفقد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي معدات الشركة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم علي مدن بنها وكفر شكر.

وقالت الشركة أنه سيتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.

وشهدت محافظة القليوبية مساء اليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة صاحبها رعد وبرق وسقوط ثلوج، مما تسبب في غرق الشوارع بسبب شدة الأمطار.

من جانبه أعلن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية حالة الطوارئ وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وشركة المياه للتعامل مع آثار الأمطار بعد سقوط أمطار مفاجئة بشكل غزير وتم الدفع بسيارات رفع المياه بالشوارع والمناطق الحيوية والأنفاق والطرق الرئيسية.

وأمر محافظ القليوبية، بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

كما أمر بعمل حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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