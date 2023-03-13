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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القليوبية .. الدفع بمعدات شركة المياه للتعامل مع الأمطار| صور

رفع مياه الأمطار
رفع مياه الأمطار

دفعت شركة مياه القليوبية بالمعدات للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار التى سقطت بكثافة مساء اليوم علي مدن بنها وكفر شكر.

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وقالت الشركة أنه سيتم التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدينتى بنها وكفر شكر، مع استمرار رفع درجات الاستعداد بكافة مدن المحافظة تحسبا لسقوط الأمطار.

وشهدت محافظة القليوبية مساء اليوم موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة صاحبها رعد وبرق وسقوط ثلوج، مما تسبب في غرق الشوارع وقطع التيار الكهربائي في عدد من القرى بسبب شدة الأمطار.

من جانبه أعلن محافظ القليوبية حالة الطوارئ وجرى الدفع بسيارات ومعدات مجالس المدن وشركة المياه للتعامل مع آثار الأمطار  بعد سقوط أمطار مفاجئة بشكل غزير وسقوط الثلوج، ما أغرق الشوارع خاصة في مدينة بنها، وتم الدفع بسيارات رفع المياه بالشوارع والمناطق الحيوية والأنفاق والطرق الرئيسية.

طالب اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بتواجد جميع العناصر المعنية بغرف العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة، لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها.

وكذلك حصر للأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار، وتم التأكد من تمركز سيارات الشفط والكسح ومعدات الصرف اللازمة بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة لمواجهة تراكم أي كميات مياه للأمطار والتدخل الفوري في حالة حدوث أية مشكلة.

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القليوبية محافظة القليوبية سقوط الأمطار محافظ القليوبية قطع التيار الكهربائي

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