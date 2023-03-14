انهيار مبنى في الجزائر وتحرك عاجل من السلطات

أصدر مجلس قضاء وهران، اليوم الثلاثاء، قرارا بفتح تحقيق شامل حول حادث انهيار جزئي لعمارة بحي بلاطو لتحديد المسؤوليات.

ووفق بيان مجلس قضاء وهران، فقد انتقل وكيل الجمهورية الي موقع الحادث وعاين اعمال حفر لتشييد بناية بجانبها.

كانت مصادر افادت في تصريحات لصحيفة النهار الجزائرية، بأن العمارة المنهارة لم تصنف ضمن العمارات الهشة الآيلة للانهيار في الوقت الذي يحتوي الحي على العديد من البنايات الهشة والقديمة.

وكانت قد تدخلت وحدات الحماية المدنية، لأجل إنقاذ امرأة ورضيع إثر انهيار بناية في وهران.

وبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية الجزائرية ، فإن الحادث وقع في شارع الإخوة نياطي بحي بلاطو، ببلدية وهران.

كما تمكنت إسعافات الحماية المدنية، من إخراج امرأة وطفل رضيع على قيد الحياة فيما لا تزال العملية متواصلة.

وكانت قد سجلت مصالح الحماية المدنية بالجزائر ، وفاة شخص وإصابة 3 آخرين و هذا على إثر انهيار جزئي لأرضية الطابق الرابع و الثالث لبناية قديمة بوهران.

كما جاء في بيان الحماية أن الأخيرة، تدخلت على الساعة 14 سا و55 دقيقة، لأجل حادث انهيار جزئي لأرضية بناية سكنية قديمة على مستوى الطابق الرابع والثالث للعمارة، بحي سيدي البشير ببلاطو.

في حين، خلف الحادث وفاة شخص و إصابة 3 آخرين بجروح تم إسعافهم و نقلهم للمستشفى المحلي.