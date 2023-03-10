عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجزائر تكشف عن موقفها من الاتفاق السعودي الإيراني

الجزائر علم
الجزائر علم

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب بلادها بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران مع إعادة فتح سفارتي البلدين في الأسابيع المقبلة  

كما عبرت الجزائر عن ارتياحها للأجواء الإيجابية التي ميّزت المباحثات التي جرت بين البلدين الشقيقين برعاية الصين.

وكان قد صدر اليوم بيان ثلاثي مشترك لكل من المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية، فيما يلي نصه:

ووفقا لوكالة واس السعودية الرسمية فقد جاء نص البيان أنه استجابةً لمبادرة كريمة من الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية بدعم الصين لتطوير علاقات حسن الجوار بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع : بناءً على الاتفاق بين الرئيس شي جين بينغ وكل من قيادتي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن تقوم جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات بين المملكة العربية السعودية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورغبة منهما في حل الخلافات بينهما من خلال الحوار والدبلوماسية في إطار الروابط الأخوية التي تجمع بينهما، والتزاماً منهما بمبادئ ومقاصد ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، والمواثيق والأعراف الدولية.

فقد جرت في الفترة من 6 - 10 مارس 2023م في بكين، مباحثات بين وفدي المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية برئاسة  الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية،  الأدميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقد أعرب الجانبان السعودي والإيراني عن تقديرهما وشكرهما لجمهورية العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021م-2022م، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها.


واتفقا أن يعقد وزيرا الخارجية في البلدين اجتماعاً لتفعيل ذلك وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما، الموقعة في 22/1/1422هـ، الموافق 17/4/2001م والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب، الموقعة بتاريخ 2/2/1419هـ الموافق 27/5/1998م.

وأعربت كل من الدول الثلاث عن حرصها على بذل كافة الجهود لتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي. 

أول تعليق من وزير الخارجية السعودي على عودة العلاقات مع إيران

اليمن يطالب إيران بالكف عن دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية

السعودية ايران وزارة الخارجية الاتفاق السعودي جمهورية الصين الشعبية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السعودية وإيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حصريا .. قنوات عربية وإفريقية تنقل مواجهة صن داونز والأهلي غدا

بعد توقف برنامجها.. مذيعة شهيرة تسخر من ياسمين عز| شاهد

إعلان من صن داونز يصدم الأهلي قبل مواجهة بريتوريا

انفصلت عن حبيبها الممثل.. فنانة شهيرة تعيش قصة حب مع رجل أعمال

خارج حسابات كولر | صفقة الأهلي يرفض عرضا من مسئولي المارد الأحمر

قبل ساعات من الزفاف.. من هو جميل ألكسندر عريس ابنة ملكة الأردن؟| من أصول يونانية

تقارير: مباراة الأهلي والهلال السوداني مهددة بالتأجيل

بشرى لـ الأهلي قبل مواجهة صن داونز في دوري أبطال أفريقيا

موضوعات متعلقة

الأردن عن اتفاق السعودية وإيران: خطوة تسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

الإمارات : عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران ترسيخ لمفاهيم حسن الجوار

ترشيحاتنا

حماية إضافية واستغناء عن كلمات المرور .. الإصدار التجريبي الثاني لـ أندرويد 14

بمناسبة رمضان.. بشرى بشأن صرف مرتبات ومعاشات مارس| تفاصيل

شطة في الأعضاء التناسلية .. القصة الكاملة لفيديو تعذيب فتاة الوراق

فتاوي الصيام| حكم الأكل والشرب بعد مدفع الإمساك.. كيف يفطر المسافر في الجو؟.. وماذا عن من يعمل عملا شاقا؟

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الصيني شي جين بينج بإعادة انتخابه لفترة جديدة

سيدة تهاجم ياسمين عز على الهواء: عايزين نرتاح منك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ سبب صادم | إجبار صيني على أكل فضلات القطط في الشارع

تتخطى 20 مليون جنيه.. ساعة عمرو دياب بحفل هاني شنودة تثير الجدل

قبل وبعد الماكياج .. شاهد عروسة حسن شاكوش تستعد للزفاف

أغرب رد فعل.. أمريكي يعثر على ثعبان في مكان غير متوقع بالمنزل

فيديو

والدها طلب لها الدعاء.. إهمال طبي يهدد حياة نيللي محمد صلاح

الحق سجل الآن .. شروط حج الجمعيات الأهلية وطرق التقديم

خنقها أثناء العلاقة.. تفاصيل مؤلمة في حادث مقتل سيدة بالهرم

الحكومة تكشف حقيقة طرح بيض بودرة واستقطاع بتحويلات المصريين في الخارج |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد القادر عبدالله سليم

الاحتفال بيوم الشهيد

د. صفوت عمارة

يوم الشهيد.. رجال ضحوا بحياتهم لبقاء الوطن

نجاة عبد الرحمن

الحرب الأوكرانية الروسية والاقتصاد المصري

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

اﻟﻤﺰﻳﺪ