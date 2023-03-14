الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة يناقش تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول

نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الأسبوع الماضي، الدورة التدريبية الثالثة بعنوان "تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول" لشركات التمويل متناهي الصغر الأعضاء، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، واستجابة لرغبة جهات التمويل متناهي الصغر الأعضاء.

وتم عقد الدورة التدريبية بمحافظة القاهرة، واستمرت فعالياتها لمدة 3 أيام بداية من 7 مارس حتى 9 مارس.

وتناولت الدورة التدريبية التركيز على تنظيم ممارسات التسعير بطريقة مهنية تناسب طبيعة الجهات التمويلية، وعالجت جميع النقاط المرتبطة بتكاليف المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وحاضر المحتوى التدريبى للبرنامج الدكتور أحمد حسين عبد الجواد، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال تقديم شرح مفصل لقواعد احتساب تكلفة التمويل والعناصر المختلفة المؤثرة فيها.

وشارك الدكتور عبد الجواد، تقديم البرنامج فريق عمل من قطاع التفتيش بالإدارة المركزية لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة.

ونظم الاتحاد دورات تدريبية سابقة بعنوان تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول لأعضائه من الشركات والجمعيات الأهلية، بهدف التوافق مع متطلبات الجهات الرقابية، ولمواكبة الممارسات العالمية التي تصب في صالح الصناعة وضمان حماية المتعاملين ككل.