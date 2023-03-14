محافظ أسيوط: حملة نظافة مكبرة وتشجير بقرى بني عديات في منفلوط

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية سواء الحكومية أو غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة خاصة في القرى البعيدة والأكثر احتياجاً لافتاً إلى ضرورة العمل على رفع مستوى النظافة بكافة قرى ومراكز المحافظة وإزالة القمامة والمخلفات من أماكن التجمعات والشوارع والميادين مشيراً إلى تنظيم حملة نظافة مكبرة بقرى بني عديات في منفلوط بالتعاون بين المنطقة الجغرافية البترولية ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة في جهود الدولة في المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر" ومكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري وإحداث التوازن الايكولوجي Ecosystem للمنطقة.



وأشار المحافظ إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط قامت بدفع معدات ثقيلة تجاه قرى الوحدة المحلية لقرى بني عديات التابعة لمركز منفلوط لتفعيل حملة نظافة وتشجير مكبرة بالقرية ضمن المشاركة المجتمعية للشركة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية للقرية ومؤسسات المجتمع المدني بالقرية وبتوجيهات ماجد الكردي رئيس مجلس إدارة شركة أسيوط لتكرير البترول ورئيس المنطقة الجغرافية البترولية لجنوب الصعيد وذلك اتساقًا مع استراتيجية قطاع البترول المصري نحو المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع المحلي والمنطقة الجغرافية المحيطة والتعاون مع مؤسسات الدولة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة خاصة في القرى البعيدة وتنفيذاً لرؤية الدولة ٢٠٣٠.

وأوضح الدكتور مصطفي عثمان مدير عام أنشطة المسئولية المجتمعية بشركة أسيوط لتكرير البترول أن الشركة قامت بحملة لمكافحة التلوث البيئي في محيط الوحدة المحلية لقري بني عديات هذا الإسبوع بالتعاون مع فروع الشركات البترولية الأخرى بالمنطقة الجغرافية البترولية حيث تم رفع أطنان من مخلفات المنازل والبناء والمخلفات الصلبة بالشوارع والطرق الرئيسية وذلك لإعادة المظهر الجمالي للشوارع والحفاظ علي صحة المواطنين وإعادة السيولة المرورية للطرق الرئيسية وتيسير النقل والانتقال وربطها بالقري المجاورة مضيفًا أن تلك الحملة تضمنت تشجير وزراعة الأشجار بساحات بعض الميادين ومحيط المصالح الحكومية بتلك القرية كـ( السجل المدني والسنترال … وغيره) وتشجير فناء بعض المدارس.

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