في حب بني سويف.. مبادرة لتخفيض أسعار بعض السلع بنسبة 30 %

أعلنت محافظة بني سويف عن بدء تنفيذ مبادرة " في حب بني سويف "بمناسبة العيد القومي للمحافظة "أيام 15 : 17 مارس الجاري "، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية وبمشاركة 25 شعبة ،حيث ستوفر المبادرة تخفيضات في أسعار السلع تتراوح ما بين 10 إلى 30 % ، وذلك من خلال إظهار بطاقة الرقم القومي و التي تؤكد انه من مواطني محافظة بني سويف ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل أهالي المحافظة وإدخال البهجة والسرور عليهم احتفاءً بهذه المناسبة الوطنية.



وتوجه المحافظة الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية ببني سويف ورؤساء الشعب أعضاء الغرفة، على تعاونهم مع المحافظة، مثمناُ مشاركتهم في تنفيذ مبادرة المحافظة لتحمل فارق السعر احتفالا بالعيد القومي.

تجدر الإشارة أن قائمة السلع التي ستشهد تخفيضات في بعض المحال التجارية ضمن المبادرة ، تشمل عدد كبير من السلع الأساسية ، مثل بعض السلع الغذائية ، الملابس الجاهزة مختلف الأعمار ، عطور ، أدوية ، مطابخ ، أكسسوارات، نظارات طبية وشمسية، مصوغات وفضيات ، ولعب أطفال ، وكتب ومستلزمات دراسية ، وهدايا، أحذية ، أعلاف......).

يذكر أن مناسبة العيد القومي لمحافظة بني سويف ، تأتي إحياءً لذكرى المشاركة البطولية والوطنية من أبناء المحافظة الأبطال في أحداث ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي "وقتها "،عندما شاركوا بكل إخلاص وفداء في كفاحهم للحصول على الحرية واستعادة كرامة وحرية الوطن.