ابنة محمد عبدالوهاب: والدي أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي

أكدت عصمت محمد عبد الوهاب، ابنة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أن والدها أثرى الموسيقى وجعلها في وجدان كل مصري وعربي، وأعطى من عمره للفن، ولم ينس أحد ما قدمه للفن.

وقالت عصمت محمد عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، عبر “فضائية ”المحور"، إن الفنان عبدالله غيث فنان عظيم، مؤكدة أنه قدم أعمالا عظيمة منها “ذئاب الجبل” و “الحرام”، وأيضا شقيقه حمدي غيث يعدان من عظماء الفن.

دور كبير في الموسيقى العربية

وتابعت نجلة الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، أن والدي كان له دور كبير في الموسيقى العربية.