تحذيرات خطيرة من وزير الطاقة السعودي بشأن سقف أسعار النفط

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية ستخفض إنتاجها من النفط إذا تم فرض سقف للأسعار على صادراتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح بن سلمان، أن سياسات فرض سقف على أسعار النفط ستؤدي لتفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته.

وأضاف وزير الطاقة السعودي: "لقد شرعنا في السعودية بصورة استباقية في توسيع قدرتنا الإنتاجية بحيث تصل إلى 13.3 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2027".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تدخل الزيادة الأولى من هذه التوسعة حيز العمل في عام 2025.

وأكد بن سلمان، أن أوبك+ نجحت في تحقيق الاستقرار والشفافية العالية في سوق البترول مقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى.

وعلى جانب آخر، قال بن سلمان، إن هناك اختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك الأمريكي والتوسع في فرض سقف الأسعار ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه.

وأضاف وزير الطاقة السعودي، أن مشروع قانون "نوبك" الأمريكي سيتسبب في انخفاض العرض العالمي بشدة عن الطلب في المستقبل.

وقد أعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان، أن المملكة العربية السعودية لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن وضع سقف لـ أسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق.

وأوضح عبد العزيز، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات سوق النفط، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل.

وتابع: "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل اتفاقية أوبك بلس قبل نهاية العام"، مضيفا: "أقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".