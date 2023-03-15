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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

فرحة أهالي جزيرة الوراق.. مواطنة ترفع علم مصر بعد فوزها بوحدة السكن البديل

أهالي جزيرة الوراق
أهالي جزيرة الوراق

عبر أهالى جزيرة الوراق عن سعادتهم، بالقرعة العلنية لإجراء تخصيص وحدات السكن البديل الخاصة بهم، حيث تم إجراء القرعة العلنية رقم 28 لوحدات الإسكان البديل لأهالي جزيرة الوراق اليوم الأربعاء الموافق 15 مارس.

وعبر أهالي جزيرة الوراق عن سعادتهم بإجراءات القرعة العلنية، وقالت أسماء حمدى، من أهالى جزيرة الوراق، إنها من ضمن الأهالى الذين تم تخييرهم على الحصول على وحدات سكنية أو تعويض مادى أو قطعة أرض زراعية.

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وأضافت فى تصريحات خاصة ، لصدى البلد، أنها اختارت السكن فى مدينة حدائق أكتوبر، لأنها مدينة حضرية كاملة الخدمات ولها مستقبل على عكس جزيرة الوراق، لم يكن بها مستشفيات أو خدمات وكنا نضطر للخروج لمنطقة الوراق أو إمبابة للحصول على الخدمات .

وعبرت أسماء حمدي، عن سعادتها بالحصول على وحدة سكنية جديدة برفع علم مصر، مؤكدة أن الوحدة السكنية التى اختارتها قيمتها 240 ألف جنيه ويتم سداد قيمتها على 3 سنوات بدون فوائد ، ومن المقرر أن تحصل عليها كاملة التأثيث بالفرش.

ووجهت رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي ، على دعمه لأهالي جزيرة الوراق وتوفير السكن البديل لهم فى المدن الحضرية الجديدة. 

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