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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان تبحث إجراءات توطين صناعة طلمبات المياه محليا

الاسكان تناقش توطين
الاسكان تناقش توطين صناعة الطلمبات

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، روهربمبن، رئيس الشركة المصرية الألمانية للطلمبات، وفريق إدارة فرع الشركة في مصر، لمتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات بشأن توطين صناعة الطلمبات محلياً، ومنها علي وجه الخصوص الطلمبات الغاطسة، التي يتم استخدامها في مشروعات الصرف الصحي في القري الريفية، وذلك بحضور فريق وحدة إدارة المشروعات بالوزارة (PMU).


وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن هذا اللقاء، يأتى فى إطار الجهود المتواصلة لوزارة الإسكان في دعم وتشجيع جهات التصنيع المحلية والعالمية، علي توطين صناعة جميع المهمات الكهروميكانيكية المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مصر، وتغطية احتياجات السوق المحلية، والمشروعات الجاري والمخطط تنفيذها خلال الأعوام القادمة.

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واستعرض ممثلو الشركة، تاريخ مصنعها فى مصر والذي يُعد ضمن 11 مصنعاً على مستوى العالم تدار بخطة متكاملة، بغرض تلبية احتياجات مختلف الأسواق على مستوى العالم في مجال صناعة الطلمبات، حيث ناقشهم نائب وزير الإسكان فيما تم بشأن توسعات المصنع، وزيادة حجم الاستثمار في مصر، وتصنيع الطلمبات الغاطسة المطلوبة لمشروعات محطات رفع الصرف الصحي بالقرى الريفية، وأكد ممثلو الشركة أن التوسعات المخطط تنفيذها تسير وفقاً للبرنامج الزمني المحدد، ومن المقرر إنتاج أولى الطلمبات الغاطسة بنهاية العام الحالي 2023.


كما استعرض ممثلو الشركة، حجم الجهد المبذول والتنسيقات مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، فيما يخص تحديث المواصفات الفنية بما يتلاءم مع التكنولوجيات الحديثة، وسهولة التشغيل وتوفير الطاقة المطلوبة، لتخفيض تكاليف التشغيل والصيانة، حيث وجه الدكتور سيد إسماعيل، بضرورة استمرار التنسيق، وقيام الشركة المصرية الألمانية بإعداد الدورات التدريبية اللازمة، لتعريف القطاعات المسئولة عن التصميم والتشغيل والصيانة، بتلك التكنولوجيات الحديثة، وكيفية التعامل مع أعطال التشغيل، في إطار دعم أهداف القطاع في رفع قدرات العاملين.


وتوجه الدكتور سيد إسماعيل، بالشكر لممثلي الشركة على الجهود المبذولة لتحقيق النجاح، وتوطين الصناعة محلياً، مؤكداً ضرورة استمرار المتابعة، وإعداد برنامج زمني تفصيلي، للوصول إلي أول إنتاج للطلمبات محلياً من خلال المصنع.

 

 

سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية مشروعات الصرف الصحي القري الريفية طلمبات المياه اخبار مصر مال واعمال Finance Real Estate

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