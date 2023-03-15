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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نشرة أخبار العالم| تهديدات خطيرة من واشنطن لـ موسكو.. الناتو يقتص من روسيا بعد إسقاط المسيرة الأمريكية.. والعالم الهولندي يتحدث عن زلزال قوي خلال أيام

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، ونفرد أبرزها في التقرير التالي:


تهديدات خطيرة من وزير الدفاع الأمريكي لروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة وحلفائها قادرون على تقديم ما تحتاجه أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي في كلمة له اليوم: "نواصل التزامنا بتقديم المساعدات لأوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية"، لافتا إلى أننا سنستمر في دعم أوكرانيا مهما تطلب الأمر من وقت.

وأوضح أوستن، أنه تم إثبات فعالية عملنا في تعزيز الصمود الأوكراني في وجه الجيش الروسي ومجموعة فاجنر في الحرب في أوكرانيا.

ويأتي ذلك بعد أن أسقطت طائرة روسية من طراز سو-27 طائرة مسيرة أمريكية من طراز "MQ-9" فوق البحر الأسود في المياه الدولية،أمي الثلاثاء، في تطور خطير ومواجهة مباشرة بين روسيا والولايات المتحدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، إن إسقاط مقاتلة روسية لـ مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود كان غير مسؤول وغير احترافي.

وأضاف كيربي، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي ، جيك سولييفان، قدم للرئيس الأمريكي جو بايدن إحاطة بشأن تصادم المسيرة الأمريكية مع مقاتلتين روسيتين.

 

العالم الهولندي يرعب البشرية: ترقبوا الزلزال الأقوى خلال أيام| شاهد

ما زال عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس يتلقى الانتقادات والاتهامات بإثارة الذعر حول العالم، بعد أن حذّر مراراً من "زلزال هائل" وأنشطة زلزالية مدمرة، بناءً على حساباته الهندسية التي تربط بين تحرك الكواكب واصطفافها وتأثيرها على الأرض، إلا أنه يصر على نظرياته، ويعاود التغريد بمزيد من التوقعات عن أنشطة زلزالية وشيكة خلال شهر مارس، رابطاً الأمر بكوكب الزهرة.

وبحسب “العربية نت”، ففي أحدث توقعاته، اليوم الأربعاء، أعاد هوغربيتس التغريد برسم بياني وقال إنه "تم ذكر بعض الهندسة الحرجة في 13 (من مارس). وهي تتضمن هندسة عطارد والزهرة (القمم الحمراء/البنفسجية) مجتمعة. راقبوا الزلازل الأقوى في الأيام القادمة حيث ستكون الأرض في ارتباط رباعي مع الشمس وعطارد ونبتون (القمم الحمراء)".

تحذيرات هوغربيتس تسببت في حالة من الهلع، خاصة بعد أن تنبأ عدة مرات بحدوث زلازل أو هزات قبل وقوعها بالفعل على مدار الأسابيع القليلة الماضية، أبرزها كان الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 فبراير، وتسبب في سقوط أكثر من 51 ألف قتيل ما بين تركيا وسوريا، إضافة إلى عشرات الآلاف من المصابين والمشردين.

وبعد أن غرّد في السابق عن علاقات بين حدوث الزلازل واكتمال القمر، أثار العالم الهولندي الجدل مجدداً بالتغريد حول علاقة كوكب المشترى بالزلازل التي تحدث على الأرض، فغرّد أمس أيضا بالقول: "لعب كوكب الزهرة دورًا رئيسيًا في الزلازل في 6 فبراير. نقدم هنا إحصائيات توضح وجود علاقة قوية لا يمكن إنكارها بين كوكب الزهرة والزلازل الكبرى".


بعد حادث البحر الأسود.. الكرملين: العلاقات مع أمريكا في حالة يرثى لها

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن العلاقات مع الولايات المتحدة في "حالة يرثى لها" وفي أدنى مستوياتها بعد أن اتهمت واشنطن روسيا بإسقاط إحدى طائراتها الاستطلاعية المسيرة فوق البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين، إنه لم يكن هناك اتصال رفيع المستوى مع واشنطن بشأن الحادث، لكنه قال إن روسيا لن ترفض أبدا الدخول في حوار بناء.


قال الجيش الأمريكي، الثلاثاء، إن طائرة مقاتلة روسية قطعت مروحة إحدى طائرات التجسس المسيرة التابعة لها أثناء تحليقها فوق البحر الأسود في المجال الجوي الدولي، مما تسبب في سقوطها في الماء.

ونفت روسيا ذلك، مشيرة إلى أنها تحطمت بسبب "مناورة حادة".

وكانت موسكو قد طلبت من واشنطن الابتعاد عن مجالها الجوي بعد أن تحطمت طائرة مسيرة أمريكية اعترضتها طائرات روسية في البحر الأسود، في أول مواجهة مباشرة معروفة بين القوتين العظميين منذ حرب روسيا على أوكرانيا.


بعد إسقاط مسيرة أمريكية.. مقاتلات تابعة للناتو تعترض طائرات روسية قرب إستونيا

أعلنت قيادة حلف شمال الأطلسي الجوية "الناتو"، اليوم الأربعاء، أن مقاتلات بريطانية وألمانية اعترضت طائرات روسية قرب إستونيا.

ويأتي ذلك في ظل حالة من التوتر بعد أن اسقطت مقاتله روسية لـ مسيرة أمريكية أمس الثلاثاء، فوق البحر الأسود بالقرب من شبه جزيرة القرم.

وكلنت قد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اصطدام طائرة روسية بـ مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

وقال البنتاجون، في بين له، أن الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 كانت تقوم بعمليات روتينية في الأجواء الدولية، لافتا إلى أن إحدى طائرات Su-27 الروسية أطلقت صاروخا على الطائرة مما إضطرنا لإسقاط المسيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس الذي تسبب في تحطم الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن طائراتنا ستواصل العمل في المجال الجوي الدولي وندعو الروس إلى التصرف باحترافية وبسلام.

 

أولى محطاته في روسيا.. الرئيس السوري يزور قبر الجندي المجهول| صور

زار الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الأربعاء، والوفد المرافق له ضريح الجندي المجهول في موسكو ووضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري، وكان في استقباله عند الضريح الجنرال ايفجيني سيليزينييف قائد حامية موسكو، ومدير مراسم الخارجية الروسية.
 

وجرت لسيادته مراسم استقبال تضمنت استعراض حرس الشرف بينما كانت الأوركسترا الرسمية تعزف لحن الجندي المجهول  والنشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، ويأتي ذلك في أولى محطات زيارته الرسمية إلى روسيا الاتحادية.

ويعد ضريح الجندي المجهول في روسيا رمز إلى الاستشهاد في سبيل الدفاع عن الوطن، وكذلك للمدن التي أبدى أهلها نماذج من البطولة في الدفاع عنه.

ويضم الوفد المرافق للرئيس السوري الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، والعماد علي عباس وزير الدفاع، والدكتور كنان ياجي وزير المالية، والدكتور فادي الخليل رئيس هيئة تخطيط الدولة، والدكتور قيس خضر أمين عام مجلس الوزراء، ولونا الشبل المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية، والدكتور بشار الجعفري سفير الجمهورية العربية السورية في موسكو.

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