حملة تموينية مكبرة  للمرور على الأسواق والمحال التجارية بمدينة العريش

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية محافظة شمال سيناء، بالاشتراك مع مديرية الصحه والطب البيطرى وقسم مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، حملة تموينية مكبرة للمرور على الاسواق والمحال التجاريه بمدينة العريش العاصمة بناء على توجيهات الدكتور على مصلحي وزير التموين ، واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. ، بتكثيف الحملات التموينيه ومتابعة الحاله والسيطرة على الاسعار ومكافحة الغش والاحتكار .

٩ محاضر:

وقالت أماني رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، أن جهود الحملة أسفرت عن تحرير عدد ٩ محاضر متنوعة كما يلى :

٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد ٣ محضر عدم حمل شهادة صحيه، وعدد ١ محضر سلع غذائيه،

وضبط لحوم مجمده منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الادمى تقدر بنحو ٢٧ كيلو لحوم مجمده، بالاضافه ١٢ كيلو جبنه رومى، و٢٠ كيلو سلع غذائيه أخرى.

حيث تم تسليم المحاضر للعرض علي النيابات المختصه كل في محل اقامته لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

