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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طوارئ بـ شمال سيناء في الحسنة بسبب أمطار الثلاثاء .. صور

تفقد أثار السيول
تفقد أثار السيول بمدينة الحسنة

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، الشوارع الرئيسية بالمدينة والتى تأثرت بمياه الأمطار التي سقطت خلال الساعات  الماضية ، بناء على توجيهات اللواء  الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، كما تفقد  أيضا جميع مداخل ومخارج المدينة.
 

عدم وجود خسائر :

 

كما تفقد رئيس المركز والمدينة الأحياء القريبة من مجرى السيل بمدينة الحسنة،  للاطمئنان على جميع الأهالى وبعض المنازل التى تسربت  إليها بعض من مياه السيل للتأكد من عدم وجود أى خسائر مادية أو بشرية 

أشرف رئيس المركز والمدينة علي عملية شفط المياه في أكثر الأماكن تجمعا لمياه الأمطار يرافقه  سكرتير عام المركز والمدينة  .

وجه  رئيس المركز والمدينة  تعليماته الي الإدارات المختصه بالمجلس بدفع المعدات اللازمة بالتعاون والتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي لدفع سيارات الكسح المجهزه  ،  لإزالة وشفط جميع مياه الأمطار من جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المركز.

حيث تم رفع وإزالة كمية كبيرة من تجمعات المياه ،  وذلك تحت إشراف ومتابعة سكرتير عام المركز والمدينة وتواصل معدات مجلس مدينة الحسنه مراجعة جميع السدود الترابية التى تم وضعها لحماية المدينة من تجمع مياه الأمطار.
بالإضافة إلى تغير اتجاه المياه خارج المدينة لتصب فى وادى الحسنة،  حتى لا تتعرض المدينة لأى اضرار كما تم التعاون مع جميع القطاعات الخدمية فى المدينة لتأهب لأى طوارئ 

وأكد رئيس المدينة برفع درجة الاستعداد القصوى برئاسة مركز ومدينة الحسنة لمواجهة الطقس السيء  ،مع إنعقاد غرفة العمليات بشكل دائم علي مدار الساعة والتواصل المستمر مع كل الوحدات المحلية علي مستوي مركز ومدينة الحسنة وكافة الجهات الخدمية .

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الحسنة السيول المناطق تأثرت مخارج

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