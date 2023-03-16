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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 16-3-2023

ريال سعودي
ريال سعودي

استقر سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنوك العاملة في مصر  اليوم الخميس 16-3-2023.

ويقدم موقع " صدى البلد" الإخباري أسعار صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري ضمن نشرته الخدمية، التي يقدم من خلالها سعر الدولار الان وسعر الذهب اليوم بالاضافة إلى أسعار السلع.

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عكس باقي العملات.. سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه في البنوك

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استنى شوية.. تحرك جديد بسعر الذهب اليوم الخميس في مصر

أسعار الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB8.23 للشراء 8.24  للبيع

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي Arab International Bank 8.21 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك HSBC 8.21 للشراء و8.24  للبيع

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 8.16 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي اليوم

 

سعر الريال السعودي في بنك الأسكندرية 8.19 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.19 للشراء و8.22 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.18 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

 

سعر الريال السعودي في بنك الأهلي المصري 8.19 للشراء و8.12 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الأستثمار العربي 8.20 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي 8.19 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي

سعر الريال السعودي في بنك الإمارات دبي الوطني 8.18 للشراء و8.26 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي 8.19 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المصري لتنمية الصادرات 8.17 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 8.14 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك بلوم 8.12 للشراء و8.24 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

 

سعر الريال السعودي في بنك المشرق 8.21 للشراء و8.24  للبيع

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي التجاري 7.95 للشراء و8.18 للبيع 

سعر الريال السعودي في بنك التنمية الصناعية 8.11 للشراء و8.22 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني 8.01 للشراء و8.24 للبيع 

سعر الريال السعودي في بنك ميد بنك 7.97 للشراء و8.25 للبيع

سعر الريال السعودي في بنك المصرف المتحد 7.95 للشراء و8.25 للبيع

 

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