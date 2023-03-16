استقر سعر الذهب في الكويت اليوم الخميس 16-3-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية وفي كافة محالات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الذهب في الكويت اليوم الخميس 16 مارس 2023، ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن أيضا أسعار الذهب اليوم في مصر إلى جانب دول أخرى، بالإضافة إلى سعر الدولار بجانب أسعار السلع.

سعر الذهب عيار24

سعر الذهب عيار24 في الكويت سجل اليوم 18.95 دينار

سعر الذهب عيار22

سعر جرام الذهب اليوم عيار22 وصل إلى 18.95 دينار

سعر الذهب عيار21

سجل سعر الذهب اليوم عيار21 اليوم 16.58 دينار

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب عيار 24 18.95 دينار $61.71 سعر الذهب عيار 22 17.37 دينار $56.57 اسعار الذهب عيار 21 16.58 دينار $54.00 اسعار الذهب عيار 18 14.21 دينار $46.28 سعر الذهب عيار 14 11.05 دينار $36.00 سعر الذهب عيار 12 9.48 دينار $30.86 اسعار أوقية الذهب 589.35 دينار $1,919 اسعار جنيه الذهب 132.65 دينار $431.98 اسعار كيلو الذهب 18,950 دينار $61,711

أسعار الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الخميس 16 مارس 2023، 132.65 دينار