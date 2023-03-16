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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر أرخص.. آبل تبيع نسخ مجددة من هواتف iPhone 13 Pro

نسخة مجددة من هاتفي
نسخة مجددة من هاتفي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية، في شهر يناير الماضي، في بيع بعض طرازات iPhone 13 mini و iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max في شكل مجدد في أوروبا، واليوم توفر عملاقة التقنية مجموعة جديدة من مخزون هواتفها الرائدة في الولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أطلقت شركة آبل نسخ مجددة من طرازي iPhone 13 Pro و iPhone 13 Pro Max، عبر متجرها الإلكتروني في الولايات المتحدة، ضمن قسم العروض المميزة Featured Offers، في الصفحة الرئيسية للهواتف المجددة المعتمدة Certified Refurbished.

 

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نسخة مجددة من هاتفي iPhone 13 Pro و 13 Pro Max

ويوفر عرض آبل الجديد هاتفي iPhone 13 Pro الذي يقدم شاشة بقياس 6.1 بوصة، وهاتف iPhone 13 Pro Max، الذي يقدم شاشة بقياس 6.7 بوصة، مجددين ويبعوا مع ضمان آبل القياسي لمدة عام واحد اعتبارا من تاريخ تسليم الجهاز.

وتباع النسخة المجددة من هاتف iPhone 13 Pro، بسعة تخزين 256 جيجابايت مقابل 849 دولار (أي ما يعادل 26200 جنيه مصري)، وهو أقل بمقدار 150 دولارا مما تم بيعه عندما تم طرحته آبل وهو جديد.

هاتفي iPhone 13 Pro

وفي حال زادت سعة التخزين إلى 512 جيجابايت، تتوفر النسخة المجددة مقابل سعر 1019 دولار (أي ما يعادل 31400 جنيه مصري)، وهو أقل بمقدار 180 دولارا من السعر الأصلى للهاتف وهو جديد.

وتتوفر النسخة المجددة من هاتف آبل iPhone 13 Pro Max بسعة تخزين 512 جيجابايت مقابل 1099 دولارا (أي ما يعادل 33900 جنيه مصري)، وهو أرخص بمقدار 200 دولار عما كان عليه عندما كان لا يزال يقدمه آبل كجديد.

ويبلغ سعر جهاز iPhone 13 Pro سعة 1 تيرابايت 1189 دولارا (أي ما يعادل 36700 جنيه مصري)، مما يوفر 210 دولار، في حين أن جهاز iPhone 13 Pro Max سعة 1 تيرابايت يباع مقابل 1269 دولارا (أي ما يعادل 39200 جنيه مصري)، مما يوفر 230 دولار عن سعره وهو جديد.

وتأتي جميع أجهزة آيفون التي تم تجديدها مع بطارية جديدة، وطبقة خارجية جديدة تمام، وضمان لمدة عام، وتوصيل وإرجاع مجاني، وقبل عرضها للبيع، يتم اختبارها بالكامل والحصول على قطع غيار أصلية من آبل عند الضرورة، كما يتم تنظيفها جيدا، كما تأتي الهواتف المجددة في صندوق جديد مع الكابل.

آبل iPhone 13 Pro iphone 13 Pro Max نسخ مجددة الهواتف المجددة عرض آبل الجديد

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