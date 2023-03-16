أزهار الكرز والسماء المشمسة .. أفضل وقت لزيارة شمال اليابان

ثمّة أشياء في هذه الحياة، مبهجة، تماماً مثل أشجار الكرز اليابانية في إزهارها الكامل، لذلك يترقّب اليابانيون بشغف موسم أزهار الكرز المعروف في اليابان بـ ساكورا في جميع أنحاء البلاد، وكذلك الزائرون الحريصون على توقيت زيارتهم لتتزامن مع توهج هذه الأشجار الفاتنة. يمتد موسم أزهار الكرز لبضعة أسابيع، ويبدأ في جنوب البلاد، ثم يشق طريقه شمالًا مع انحسار البرد الشتوي وقدوم دفء الربيع.

يضم شمال اليابان بعضاً من أجمل البقاع على الإطلاق لمشاهدة أزهار الكرز، مع الجبال المكسوة قممها بالثلوج إلى جانب القلاع والحصون التاريخية بإطلالاتها الرومانسية الحالمة. إن كنتم ترغبون في استكشاف اليابان في مواسم تفتح أزهار الكرز في قلب الأماكن الطبيعية المدهشة، فهذا هو الوقت الأنسب.

يُترجم الاسم هيتومي سينبونزاكورا في اللغة اليابانية بـ "ألف شجرة كرز بنظرة واحدة"، لذلك تستطيعون التجول تحت سحب من الأزهار الوردية الحالمة على طول نهر شيرويشي في بلدة أوغاوارا التابعة لمقاطعة مياغي، وستنبهرون بما هو أكثر من الزهور، فمع امتداد الجبال المكسوة بالثلوج وتدفق المياه المحاذية لها، ستكونون أمام مكان ساحر للترحيب ببهجة الربيع، وهو أحد أفضل الأمكنة على الإطلاق لمشاهدة أزهار الكرز في منطقة توهوكو الشمالية في اليابان.

وبالرغم من أن العدد الوارد في الاسم قد يكون ألف شجرة، إلا أنه يوجد هنا ما يقارب الـ 1200 شجرة، تمتد لأكثر من 8 كيلومترات على طول النهر، ويمكن الوصول إليها بسهولة من طوكيو بواسطة قطار شينكانسن (قطار الطلقة) السريع. يلي ذلك رحلة مدتها 35 دقيقة جنوبًا على خط توهوكو من سينداي إلى محطتي فوناوكا أو أوغاوارا. ستكون زيارتكم لليابان في هذا الوقت خلال موسم تفتح أزهار الربيع من أجمل الرحلات وأكثرها تميزاً على الإطلاق. عادةً ما يكون وقت الزيارة الأمثل في منتصف شهر أبريل، ومع ذلك يمكنكم دائماً متابعة توقعات موسم أزهار الكرز لمعرفة الأوقات المُثلى للزيارة.

حالما تكونون قد استمتعتم بالسير تحت أشجار الكرز، استقلوا القطار الجبلي المعلّق إلى متنزه آثار منزل فوناكوا كاسل للحصول على منظر مبهر من الأعلى، مختلف تماماً، لهذه الأزهار الساحرة.

أفضل وقت لزيارة شمال اليابان

لمشاهدة المزيد من أشجار الكرز المزهرة، يمكنكم التوجه إلى حديقة هيروساكي في مقطعة آوموري الشمالية، حيث تتفتح أزهار الكرز هناك في وقت متأخر قليلاً عن مياجي، وعادةً ما يكون ذلك بين منتصف أبريل وأوائل شهر مايو، ما يعني أنه من المحتمل أن تجمعوا بين متعة اختبار المكانين في رحلة واحدة. تعدّ حديقة هيروساكي موطناً لما يقارب 2600 شجرة كرز، مع أكثر من 50 نوعاً مختلفاً من الأزهار، كما تقع فيها قلعة هيروساكي؛ القلعة الوحيدة من نوعها في مقاطعة توهوكو التي تبدو على الرغم من جمالها في كل أوقات السنة أكثر إدهاشاً عند رؤيتها من خلال إطار من أشجار الكرز التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر مائة عام. في هذا المكان ما عليكم سوى الجلوس أسفل واحدة من هذه الأشجار الحالمة، واتركوا بتلات الكرز تنهمر نحوكم، في واحدة من أكثر المشاهد التي يمكن الاستمتاع بروعتها في هذا الوقت من العام. كما سيكون لديكم متسع من الوقت لالتقاط الصور الرائعة في الحديقة أيضاً.

لاحظوا الجسر الأحمر الذي يمتد فوق الخندق المائي، والأشجار التي تظهر بشكل قلب، وأشجار الكرز التي تشكل نفقاً يمكن المشي عبره إلى الغابة الأوسع. أما تجربة المشيء الأكثر تميزاً فهي استئجار أحد قوارب التجديف الصغيرة، والانطلاق بها نحو الخندق المائي، في أكثر حالاته سحرية عندما يكون مغطى بطبقة من البتلات الوردية المتساقطة على وجه الماء.

استمرارًا لمسار أشجار الكرز شمالًا، ستكون المحطة التالية هي مدينة هاكوداته، في أقصى جنوب جزيرة هوكايدو الواقعة في أقصى شمال اليابان، إذ تتمتع هاكوداته بخصوصية تنفرد بها، فهي مدينة ساحلية يقع فيها جبل هاكوداته المثير الذي يشكل خلفية للمدينة، وتعدّ هذه المدينة مزيجاً من الطراز المعماري الياباني والغربي، لكونها واحدة من أولى الموانئ في البلاد التي تفتح أبوابها للتجارة الخارجية. المدينة اليوم مكان مفضل للشعور بالاسترخاء، يؤمّها الزوار من جميع أنحاء البلاد وخارجها على مدار العام. لكن، في الواقع، الحياة تدب في هاكوداته في الربيع.

وتُعد زيارة منتزه غوريوكاكو لأزهار الكرز الفريد والذي أنشئ على شكل نجمة، والمستوحى من القلاع الأوروبية ولكن بنكهة يابانية، أمراً لا بد منه، حيث يصطف على خنادقه المائية أكثر من ألف شجرة كرز.

نصيحة احترافية - لاستكشاف المناظر الخلابة للقلعة وسحب أزهار الكرز المحيطة بها، توجهوا إلى منصة المراقبة في أعلى برج غوريوكاكو الذي يبلغ ارتفاعه 107 أمتار، حيث يمكنكم الحصول على صورة بانورامية كاملة للمدينة.

لا يدور كل شيء حول أزهار الكرز في موسم الربيع، فهناك أيضاً موسم يستحوذ فيه الريف الياباني على الكثير من الظلال الخضراء بعد برد الشتاء، فعند سفح بلدة زاو وما حولها بمقاطعة مياغي يقع فندق تقليدي فاخر يُبهج الزائرين في كل أوقات السنة، وأكثر من ذلك، في هذا الوقت من العام يُحاط فندق تشيكوسينسو بالغابة ويُغذى بالينابيع الطبيعية الحارة، وهو مكان مصمم للاسترخاء، سواء كان ذلك بالغطس في المياه العلاجية الدافئة للحمامات الداخلية والخارجية المكشوفة، أو الاستماع إلى أصوات مداعبة النسائم لأوراق شجر الخيزران وتغريد العصافير على الشرفة، أو التحديق في الغابة المحيطة التي تفيض بالتدرجات الخضراء للأوراق اليافعة والغضّة.

وفي الداخل يشكل فندق تشيكوسينسو ما يشبه معرضاً بهيجاً للتصميم الياباني التقليدي، مع أرضيات من حصير التاتامي، وأبواب ورقية جرّارة، إضافة إلى مجموعة رائعة من الفن المعاصر، ولمزيد من الرفاهية والخصوصية، يمكن حجز جناح في الفندق، إذ يضمّ كل جناح حمامات داخلية وخارجية مكشوفة خاصة به من مياه الينابيع الحارة، كما يمكن اختيار غرفة فاخرة، مع بقاء الفرصة متاحة لحجز أحد الحمامين الخاصين بالفندق.

أما في مطعم كاماجين، فيتم وبمهارة وذوق عاليين تحت غطاء من الأوراق الذهبية، تقديم المنتجات الموسمية التي تُجلب من مقاطعة مياغي -الأسماك والخضروات واللحوم المحلية- كما توفر حمامات المياه المعدنية في فندق تشيكوسينسو مجموعة واسعة من العلاجات، بما في ذلك التدليك بنقاط الضغط (الشياتسو) وقاعة اللاونج السحابية على السطح، مع شرفة خارجية مكشوفة، وحديقة "زِن" اليابانية التي تعدّ مكاناً مثالياً للتأمل في جمال هذا الموقع الساحر والمميز.