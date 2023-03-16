المغرب يعلن رسميا التقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2030

أذاعت فضائية سكاي نيوز عربية، تقريرا عن مشاركة المغرب في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر 2022، وأشارت إلى أن المنتخب المغربي استطاع إبهار الوطن العربي والعالم بعد ما قدمه بوصول المنتخب لمراحل متقدمة.



وتابع التقرير: هل يستطيع المنتخب المغربي إبهارنا مرة أخرى بعد إعلان المغرب عن ترشحه لاستضافة كأس العالم 2030 مع كل من البرتغال وإسبانيا، فبعد أن كانت مجرد تكهنات أعلن وزير الرياضة المغربي بالنيابة عن ملك المغرب تقدم بلاده بشكل رسمي في عرض مشترك مع إسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

الربط بين إفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط

واختتم التقرير أنه جاء هذا أثناء حصول المغرب على جائزة الإنجاز المميز المقدمة من رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم ووصفت المغرب هذا العرض المشترك بعنوان الربط بين إفريقيا وأوروبا ودول البحر المتوسط.