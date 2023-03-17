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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو.. حظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023: استمتع بوقت فراغك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، من الشخصيات المتحررة التي تدافع دائما عن حقوق الآخرين، يخشى التقرب من بعض الأشخاص حتى لا يتعرض للأذى.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الجمعة 17 مارس 2023

قد تحتاج إلى التعامل مع بعض المواقف المالية الصعبة، لذا كن مستعدًا، قد لا يكون إقراض المال هو أفضل شيء تفعله، قد تسير الأمور بوتيرة أبطأ في جبهة العمل، استمتع بوقت الفراغ هذا بين يديك، قد تلعب الأسرة دورًا ما في تخفيف الضغوط المالية.

توقعات برج الدلو اليوم مهنيا

يمكن أن يتحول التفكير في بدء صخب جانبي إلى مصدر كبير للدخل السلبي، هذا هو الوقت المناسب للعمل بصمت على مهاراتك وتحقيق أقصى استفادة من عقليتك المزدهرة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

القليل من التمارين مع بعض تقنيات الاسترخاء لن تؤذي أحداً، حان الوقت لتضع عقلك على هدف وتعمل عن قصد على تحقيقه.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يميل أولئك الذين في علاقات طويلة الأمد إلى الشعور بعبء التوقعات، إنها لفكرة جيدة أن تأخذ الأمور على محمل الجد، ستساعدك جهودك على تحسين علاقتك.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

يمكنك التفكير في بدء يوم عائلي لأنه سيساعد في تقوية الروابط، سوف تتماشى رحلتك بعمق مع أهدافك العائلية.

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