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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الثور.. حظك اليوم الخميس 16 مارس 2023: أهداف مالية

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، وهو من الأبراج الترابية التي تتسم بالطيبة المفرطة، وحب الخير للغير، لكنه في نفس الوقت عنيد وعصبي إلى أبعد الحدود.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الخميس 16 مارس 2023

تقول توقعات الأبراج اليومية، قد تشعر بتحسن أكثر من أي وقت مضى وتفكر في الانغماس في العديد من تقنيات الاسترخاء، قد يمر ربات البيوت بيوم حافل. 

توقعات برج الثور على الصعيد المهني

هذا يوم ممتاز قد يكون زملاؤك في العمل داعمين ومفيدين اليوم، يمكنك إكمال جميع أعمالك في الموعد النهائي المحدد والحصول على بعض وقت الفراغ لحفلة مكتبية.

توقعات برج الثور صحيا

قد تستمتع بصحتك الجيدة ولا تتسامح مع أي نوع من الإلهاء، قد تحصل على فرصة لتدريب الناس ليكونوا لائقين وصالحين. 

توقعات برج الثور اليوم عاطفيا

قد يلتقي العزاب بشخص ما ويقعون في الحب، يمكن للأزواج الملتزمين الاستمتاع بأمسية ممتعة ووقت رومانسي معًا.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

يجب عليك القيام بأداء واجبك وإجراء بعض الأبحاث قبل استثمار الأموال في أي مخطط، يمكنك تحقيق أهدافك المالية طويلة المدى من خلال اتخاذ القرار الصحيح اليوم.

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