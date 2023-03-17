الكهرباء لـ المواطنين: زينة رمضان تتسبب في انقطاع التيار عن المنازل

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن مصر مؤمنة كهربائيًا في رمضان ومستعدون لأي أحمال زيادة متوقعة خلال شهر رمضان.

وأضاف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بيسي مصر"،: "نرى حاليا مردود الطفرة الكبيرة التي تمت في قطاع الكهرباء بدعم الرئيس السيسي"، مؤكدا: "مستعدين لأي زيادةأحمال خاصة في المواسم التي يتم فيها استخدام الكهرباء بطريقة كبيرة".

وأشار الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء،: "القانون حدد عقوبة سرقة التيار الكهربائي، وتبدأ بمحضر وبعد ذلكمصالحة ويكون فيها قيم مرتفعة وإذا لم يتم المصالحة يتم التحويل للنيابة، ومن الممكن أن تصل العقوبة إلى الحبس".



ووجه نصيحة للمواطنين، قائلا: "يتبقي جزء على المواطنين في مثل هذه المواسم حتى لا تزيد الفاتورة عن المعدل الطبيعي المحدد"،معقبا: "نستخدم الكرباء زي ما إحنا عايزين لكن بترشيد وبدون زيادة"، موضحا أن إنارة زينة رمضان تعمل على زيادة الأحمال وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المنازل ببعض المناطق.