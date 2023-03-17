رغم تحذيرات إفلاس البنوك .. مكاسب هائلة في أسهم بورصة أمريكا

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في جلسة مساء أمس الخميس، وذلك بعد انتعاش أسهم القطاع المالي بدعم من التقارير التي كشفت أن البنوك الكبرى ستودع ما يصل إلى 30 مليار دولار في خزائن "فيرست ريبابلك" لتحقيق الاستقرار في البنك المتعثر.

وارتفع مؤشر الداو جونز بنحو 1.2% أو ما يعادل 370 نقطة في جلسة الخميس بدعم من ارتفاع مؤشر التكنولوجيا بنحو 2.6% وانتعاش مؤشر القطاع المالي بنسبة 1.6% .

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 2.5% مسجلاً أعلى مكاسب يومية له في شهر ونصف، وارتفع مؤشر البنوك الإقليمية التابع لناسداك بأكثر من 3% بدعم اتفاقية الدعم التي توصلت البنوك الأميركية لدعم بنك "فيرست ريبابلك".

كما ارتفع مؤشر S&P 500 بنحو 1.8% مسجلاً أعلى مكاسب يومية في نحو شهرين، كما استطاع المؤشر الإغلاق فوق مستويات المتوسط المتحرك لمدة 200 يومًا.

عمليات سحب ضخمة

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة ترى أنه من المحتمل بعد إفلاس "بنك سيليكون فالي" أن تشهر بنوك أمريكية أخرى إفلاسها وتتعرض لعمليات سحب ضخمة من حسابات عملائها.

وعلقت يلين في جلسة استماع للجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي، على إمكانية تكرار الموقف الذي حدث مع "بنك سيليكون فالي"، والتي واجهت عمليات سحب ضخمة للعملاء أدت إلى إفلاسه، ووصفتها بأنها "مخاطر نظامية".

وقالت: "إن احتمال انتشار ذلك بطريقة تجعل البنوك الأخرى تعاني من عمليات سحب جماعية من الحسابات تبدو عالية للغاية، وستكون العواقب وخيمة جدا".

وأوضحت أن إدارة واشنطن قامت خلال عطلة نهاية الأسبوع بتقييم "هذا الخطر الجسيم" وقررت إتاحة وصول جميع المودعين إلى حساباتهم اعتبارا من 13 مارس "حتى لا يتسبب ذلك في انهيار العديد من البنوك والذعر".

وأعربت عن قلقها من أن "البنوك ستشدد شروط الإقراض" مما قد يؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.